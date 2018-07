CAPÍTULO 2: El rescate

Lancé una fuerte patada contra la puerta. Jamás imaginé ser capaz de eso. Conseguí abrirla.

Huí escaleras abajo con la esperanza de encontrar una salida. Había bajado dos plantas cuando me detuve en el descansillo al escuchar ruido más abajo. Saqué la cabeza por el hueco de la escalera. Cinco hombres subían; levante la mirada, dos bajaban. Tenía una puerta frente a mí.

También estaba cerrada. Por suerte, esta tenía un amplio marco acristalado que no dude un segundo en hacer trizas. Lancé una patada al cristal. Metí la mano y agarré el pomo. Imposible abrirla. Tenía que colarme por el marco. Apenas tenía a aquellos hombres a un par de metros. Eliminé los restos de cristales y me lancé de cabeza por el hueco. Sentí como uno de los hombres me agarraba de un pierna. Dos hombres se acercaban a mí a toda prisa por el pasillo. Había perdido la batalla. Me tenían rodeada por ambos lados.

Pero me sorprendí cuando uno de ellos le asestó un golpe al que me agarraba la pierna. Fui a caer al suelo del pasillo cuando el otro me agarró a tiempo y me puso en pie.

No podía creerlo.

-¡Laura!, ¡Josep!.-grité emocionada. Eran ellos.

-Rápido,-gritó Josep mientras golpeaba al segundo tipo que intentaba entrar.-Tenemos que irnos, vienen más.

Les seguí a toda prisa por el largo pasillo con la esperanza de que ellos consiguieran sacarme de aquel lugar.

-Salgamos por las escaleras de fuera.-Indicó Josep.-La tenemos.-gritó.-Vamos a salir por las escaleras exteriores. No podemos bajar por estas.

-¿Con quién habla?.-pregunté a Laura mientras corríamos.

-Con Puchi.-me contó.-Ella se está encargando de desbloquear las puertas.

-¿Puchi?, qué sorpresa.