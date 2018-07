El experimento que está revolucionado la red: ¿De qué color ves el vestido?

El mundo ha quedado dividido en dos: las personas que ven el vestido azul y negro y las que lo ven blanco y dorado. Ante la incredulidad de las dos diferentes visiones, ya que no se entiende el cambio de color, la foto del vestido ha recorrido todas las redes sociales y se ha convertido en viral, sobretodo en Twitter. En el hashtag #TheDress, ha llegado a ser trending topic mundial, donde los usuarios comentaban la imposibilidad de verlo de otro color que no fuera del suyo. Inlcuso se han llegado a hacer equipos: los BBs y los GWs, que correponden a las siglas en inglés Black and Blue (negro y azul) y Gold and White (dorado y blanco), respectivamente.

La foto empezó en la red social Tumblr, donde una usuaria llamada Swiked compartía la imagen pidiendo ayuda para saber de qué color era el vestido. Se han acabado dando todo tipo de explicaciones: desde que si el color cambiaba dependiendo de la sensibilidad perceptora de los ojos hasta que si había alguna preocupación en tu vida actualmente veías el vestido azul. Finalmente, se ha desubierto el vestido original que se encuentra online en la tienda Roman y donde se puede apreciar que realmente el color es... ¡negro y azul!

Este fenómeno también ha llegado a las celebrities, que no salían de su asombro. Tales como Ellen DeGeneres, que retuiteó la imagen alcanzando 43 mil retuits, Taylor Swift o Miley Cyrus, con una versión personal del vestido, también se preguntaban el por qué de las diferentes versiones.