Desperté en el mar, No me acuerdo cómo pero... miré a mi alrededor y estaban Laura y Josep con la cara quemada.

Estaban muertos, por suerte seguía con vida.Intenté ayudar a Puchi, me quedé con ella hasta que murió. Creo que nos dirigíamos a Málaga a ver a los Luchadores en nuestra gira y entonces alguien que nos odia hizo que nos estrelláramos.

Pensé en alguien, pero no podía ser, o al menos eso creía, hasta que vi mi pierna rajada con un nombre: Maria Jesús.

Poco a poco me desangré y se me escapó la vida. Tras varios meses enterrada de repente recuperé la consciencia, no entendía nada. Miles de recuerdos invadían mi memoria mientras luchaba por salir de mi ataúd. Alcé el brazo para salir a la superficie, noté que el sol me cegaba y quemaba demasiado para ser invierno. Entonces recordé un día en Ponte a Prueba que llamó una chica para contar que iba a pasar algo en el estudio. No dude ni un segundo, Evelina fue quien me hizo inmortal.

120 años después Evelina regresó y me quitó mi maldición, en segundos mi piel pálida se oscureció y se llenó de asustadoras arrugas, mi pelo se llenó de canas y me consumí. Esto es una parte del diario de mi abuela Sara Gil.