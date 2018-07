Un joven gasta 150.000 dólares para ser como Kim Kardashian

A Kim Kardashian no paran de salirle más y más clones. No hace mucho conocíamos la historia de Claire Louise Lesson, una británica que era capaz de endeudarse y gastarse 30.000 dólares en cirugía para convertirse en este famosos rostro.

Pues ahora conocemos la historia de un chico que también se ha gastado ingentes cantidades de dinero para parecerse a Kim. 150.000 dólares es lo que Jordan James Parke de 23 años de edad se ha gastado en operaciones estéticas para convertirse y reencarnar a su ídolo.

La estrella de la televisión estadounidense no para de tener adeptos que cada vez quieren más y más convertirse en ella a pesar de dejar tiritando la cuenta. La locura de Jordan ha llegado a límites tales como tener unos labios poco naturales y bastante inyectados en bótox, una de las aficiones de Kim.

Jordan, maquillador profesional, incluso no ha dudado en seguir paso a paso algunos de los tratamientos de belleza de Kim Kardashian. Como por ejemplo, el inyectarse su propia sangre en la cara como un nuevo método para estar más guapa.

"Me encanta todo de Kim", afirmaba Jordan para el diario The Sun. "Es la mujer más hermosa. Su piel es perfecta, su pelo, todo en ella en sí", no dudaba en declarar este fan que quiere ser como una gota de agua de su ídolo. "Me río cuando la gente trata de insultarme por mi aspecto de plástico o falso", afirmaba sobre las críticas o los comentarios que ha tenido que recibir al recibir estos tratamientos de belleza.