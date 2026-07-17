Las apuestas de Paula Koops, finalista de 'Tu Cara Me Suena', para ganar la edición

Paula Koops lo tiene claro. La cantante está convencida de que no será ganadora de Tu Cara Me Suena 13. Así se lo contó a Eva Soriano y Nacho García cuando los visitó en Cuerpos especiales y no dudó en compartir sus favoritos de la temporada.

"Yo creo que va a ganar J Kbello", dijo la intérprete sobre su compañero, quien logró la victoria en cinco galas y consiguió el pase a la final en la primera semifinal. "Y creo que Martín Savi va a dar una sorpresa porque tiene mucho apoyo en redes", señaló sobre el argentino.

La intérprete, que logró la victoria en la octava gala al imitar a Raye, fue muy sincera durante la entrevista y, aunque sus apuestas van por un lado, su corazón va por otro. "Lo que me haría muchísima ilusión es que ganase por primera vez alguien que no fuera cantante y me encantaría que fuese Cristina Castaño", confesó sobre la actriz, una de las sorpresas de la temporada.

Las ciudades y fechas de la gira de 2027 de Paula Koops

Paula Koops no ganará (o eso dice) pero se lleva un premio mucho mejor., dijo en una entrevista con el programa de Antena 3 la cantante, que al día siguiente de la final estará con Europa FM en la Semana Grande de Santander conen el que interpretará elhabitual de sus conciertos.

La cantante, que acaba de anunciar gira para 2027, es una de esas artistas emergentes que vio crecer su profesión gracias al impulso de las redes sociales y se ha convertido en habitual en festivales de música de todo el país.

Paula Koops vive su sueño de niña cuando ya tenía claro que la música era su pasión. Sin embargo, ese sueño tardó en llegar y la necesidad de labrarse un futuro hizo que optase por estudiar una carrera y buscar un trabajo que le diera estabilidad.

Fue la exposición que logró subiendo contenido a TikTok la que le permitió hacerse con el altavoz que necesitaba y cosechó una red de fans que la han sostenido en su ascenso a la fama.

Gracias a ello, se ha convertido en una artista con más de 200.000 oyentes mensuales y temas que han alcanzado entre 700.000 y un millón de visualizaciones. En TikTok, acumula actualmente 280,2 mil seguidores.

De contable a estrella del pop

Antes de despuntar en la música, Paula Koops pasó por la Universidad animada por sus padres y se tituló en ADE y Marketing en Inglaterra para acabar trabajando en una oficina como contable.

No sería hasta 2020, con la llegada de la pandemia, que el destino le puso en su camino la oportunidad de dedicarse a la música. Durante el aislamiento, a Paula se le ocurrió empezar a publicar vídeos en TikTok, llegando a alcanzar gran viralidad con los temas que subía.

Gracias a este medio, sus canciones Línea 7 y El novio del año lograron alcanzar a un gran número de seguidores, ayudándola a crear la amplia base de fans que tiene ahora.

"Me han ayudado en toda mi carrera para estar donde estoy", contó sobre el apoyo de sus seguidores en redes en una entrevista con Europa FM.

Su fama llegó junto a su vecino Juan, con quien presentaba sus temas desde un coche y ahí empezaron a hacerse virales.

En el verano de 2023 fue cuando logró definitivamente su sueño y, tras firmó con la discográfica Universal, pudo dejar completamente su trabajo de oficina. Aquel momento fue todo un punto de inflexión para ella, como contó a Mujerhoy. "¡Di mi primer concierto en el Teatro Barceló de Madrid! Hicimos SOLD OUT. Eran más de 800 personas cantando conmigo", explicó la artista que ha publicado desde el inicio de su carrera un disco, MOTEL; un EP, Novia del Año, y un total de 35 singles.

El estilo musical de Paula Koops

Por más que en sus inicios la artista tuviese complicado adaptar sus referentes de habla inglesa a su música, al final consiguió encontrar su propio estilo musical cargado de sensibilidad.

Desde sus inicios, ha demostrado ser una magnífica narradora, inspirándose en experiencias personales o de amigos, como ella misma contó en Cuerpos especiales. "Celebro cada cosa que me pasa porque me da para una canción", dijo la cantante que normalmente escribe temas de desamor aunque ha dado un giro en su último lanzamiento, Brindemos, una canción alegre y de buen rollo en la que colabora con Funzo y Juan Magan.

"Esta canción fue como que llevábamos un montón de canciones tristes y dije Hoy me apetece hacer una canción divertida, de brindar, de estar con tus amigos en un bar. Fue un poco así pero es verdad que tristemente es de las pocas que hay", dijo en Cuerpos especiales.

Otro de sus últimos lanzamientos es Barcelona, una canción que quiso que sonara mucho más madura y que fuera "sobre cambiarte a otro sitio para intentar olvidar a la persona" antes amada. Para su composición tuvo dos referentes claros: "Me apetecía hacer una canción rollo Sabrina Carpenter. Empezamos a buscar como más referencias en español y justo pues llegamos a Jeanette y dijimos: Venga, vamos a intentar hacer una canción así".

Actualmente está inmersa en el proceso de elaboración de su nuevo disco para el que ha contado que lleva compuestas entre 40 y 50 canciones de la que saldrá el tracklist final. De momento sabemos que la mayoría de los temas son baladas.