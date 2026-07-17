¿Quiénes son los finalistas de 'Tu Cara Me Suena 13'?

Tu Cara Me Suena 13 llega a su fin. Tras meses de retos semanales, este viernes 17 de julio descubriremos en la gran final en directo quién se proclama como ganador o ganadora de la edición.

Después de las dos semifinales, cinco concursantes se enfrentan en la última gala con imitaciones elegidas por ellos mismos para hacerse con el primer puesto y convertirse en sucesores de Melani, ganadora de la anterior edición.

Conoce a los cinco y prepárate para la gran final.

J Kbello

J Kbello fue el primer concursante de la edición en asegurarse un puesto en la final al quedar primero en la tabla con 249 puntos en la primera semifinal. El cantante de 28 años llega como favorito y ganas de pasárselo bien, y para su última imitación en en el concurso ha elegido a Hugh Jackman en El Gran Showman

El artista gaditano Jesús Cabello, nombre detrás de J Kbello, comenzó su carrera artística como bailarín urbano, aunque pronto se interesó por la música, primero como compositor y después como intérprete. En 2025 participó en la cuarta edición del Benidorm Fest, donde obtuvo el tercer puesto con su VIP, una de las favoritas del público. Desde entonces, su carrera no ha hecho más que crecer, con colaboraciones como LLÁMAME con Jedet y DÍMELO DÁMELO junto a Nia.

La trayectoria del gaditano en el concurso ha sido impecable. Además de convertirse en el primer finalista de la edición, J Kbello es el concursante que más galas ha ganado en esta temporada: cinco en total. La primera la consiguió con Alex Warren, la segunda imitando con Lucas Curotto a Maluma y Carín León, la tercera como Elvis Presley, la cuarta como Aerosmith y la quinta junto a Nia al recrear el número de Super Bowl de Bruno Mars y Beyoncé.

María Parrado

La segunda concursante en ganarse un puesto en la final fue María Parrado, al quedar la primera en la tabla general tras la segunda semifinal con 261 puntos. La gaditana cerrará su paso por el concurso transformándose en Mariah Carey.

Con tan solo ocho años, María Parrado enamoró a Andalucía en su primera visita al plató de Menuda Noche de Canal Sur, cantando Bella y Bestia y Vas a volverme loca. En 2014, la gaditana se hizo con el público de toda España convirtiéndose en la primera ganadora de La Voz Kids y, tras su victoria en el talent, publicó su primer disco, María Parrado, con versiones de artistas como Pablo Alborán. En 2016 puso voz a la banda sonora de Vaiana y en 2025 publicó su quinto álbum de estudio, La niña que hay en mí, un proyecto con un sonido más pop y que incluye colaboraciones con artistas como Blas Cantó y Lucas Curotto.

María Parrado se estrenó en Tu Cara Me Suena 13 por todo lo alto con su imitación de Ana Mena que le dio la victoria de la primera gala. Semanas más tarde, se hizo con el pleno del jurado gracias a la actuación de La Perla de Rosalía, que se convirtió en su segunda victoria. La cantante volvió a triunfar en la recta final del concurso, proclamándose la ganadora de las dos semifinales tras convertirse en Céline Dion y en Pastora Soler.

Cristina Castaño

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La tercera finalista de Tu Cara Me Suena 13 es Cristina Castaño, que ha sumado 248 puntos en la tabla general. La actriz intentará ganar el concurso recreando una de las actuaciones más icónicas de Meryl Streep en Mamma Mia!.

La intérprete de 47 años es una de las caras más conocidas de esta edición ya que su carrera está llena de éxitos en la pequeña pantalla. La actriz gallega se dio a conocer en toda España gracias a su papel como Judith Becker en La Que Se Avecina, en la que participó durante siete años. Además de su experiencia en televisión y cine, en 2015 interpretó a Sally Bowles en el musical de Cabaret, rol con el que ganó el premio a Mejor Actriz Revelación en los IX Premios del Teatro Musical.

Castaño ha protagonizado algunas de las actuaciones más teatrales de Tu Cara Me Suena 13. Aunque solo ganó en la gala 5, con su interpretación de El Amor de Rigoberta Bandini, la actriz ha logrado entrar en el pódium en la mayoría de galas. Algunas de sus imitaciones más destacadas del concurso son la de Florence Welch o Ana Belén.

Martín Savi

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Con un total de 235 puntos, Martín Savi fue el cuarto concursante en conseguir su puesto en la final. El cantante de ópera ha apostado por su punto fuerte e interpretará a Farinelli en la conocida aria Lascia ch'io pianga.

El argentino es una de las grandes revelaciones de Tu Cara Me Suena 13. A pesar de tener solo 22 años, el tenor de Buenos Aires es toda una sensación en redes sociales, donde acumula medio millón de seguidores. Sus conciertos son un "viaje musical que cruza la ópera, la canción melódica, el pop internacional y los clásicos de siempre". Con 12 años cantó frente a 25.000 personas en un concierto de Julio Iglesias, impresionando al cantante español. Y también puede presumir de haberle cantado al Papa Francisco y a Diego Maradona.

Sin duda alguna, su actuación más recordada ha sido la imitación de Rolling In The Deep de Adele, con la que ganó la gala 7 tras obtener la mayor puntuación posible tanto del público como del jurado. Aunque también destacan imitaciones como las de Madonna y Luis Miguel.

Paula Koops

La última en asegurarse el puesto en la final es Paula Koops, que logró 215 puntos en la clasificación general. La cantante también ha optado por un musical para la última noche y se pondrá en la piel de Liza Minnelli en Cabaret.

Como muchos artistas de su generación, Paula Koops se dio a conocer gracias a las redes sociales. A pesar de estar graduada en ADE y Marketing, la madrileña, que siempre soñó con ser cantante, se animó a subir sus propias canciones a TikTok durante la pandemia y rápidamente se hizo viral. Tres años después, pudo dejar su trabajo como contable para dedicarse exclusivamente a su proyecto. En 2024 publicó su primer álbum, Motel, en el que destaca su sonido pop-rock, aunque en enero de 2026 lanzó el single Barcelona, con el que dio la bienvenida a una nueva era más madura.

Su paso por Tu Cara Me Suena 13 ha estado marcado por su imitación de Where Is My Husband! de Raye, con la que consiguió su primera y única victoria en la gala 8. A lo largo del concurso se ha puesto en la piel de grandes nombres del pop anglosajón como Dolly Parton, Olivia Rodrigo o Miley Cyrus.