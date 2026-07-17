Quién es Martín Savi, el cantante argentino de 22 años que imita a Farinelli en la final 'Tu cara me suena'

Tu cara me suena 13 llega a la final con Martín Savi entre sus cinco finalistas. El joven argentino de 22 años consiguió el pase a la última gala en la segunda semifinal tras conquistar a los telespectadores y al jurado profesional con su brillante imitación de Camilo Sesto.

El cantante fue el tercero más votado de la noche, por detrás de María Parrado y Cristina Castaño, y se presenta en la final como el cuarto concursante con más puntos de la edición. Esta vez está también por delante J Kbello, primer finalista de la temporada.

Fue en la séptima gala cuando logró la mayor gloria. Convertido en Adele, el cantante se convirtió en el ganador del programa y donó su premio a la Asociación Española Contra el Cáncer en la Región de Murcia. "Yo no pude conocer a mis abuelos, solo a uno. La mayoría se murieron de cáncer. Murcia fue el primer lugar donde canté en España y sé que todos los murcianos me quieren mucho, así que esto va para ustedes", dijo sobre su actuación en en Caravaca de la Cruz (Región de Murcia) en Navidad de 2025.

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De él ha dicho Manel Fuentes que es "el hombre que mejor hace de mujer” y, de hecho, cuando le preguntan por su actuación más brillante, se queda con la que hizo de Madonna cantando Don't Cry For Me Argentina.

El cantante brilla cuando le toca imitar a una artista femenina aunque para la gran final el artista lírico ha apostado por su registro habitual y ha optado por imitar a Farinelli.

Con Julio Iglesias y el papa Francisco

El talento musical de Martín Savi es innegable y, desde muy pequeño, su voz destacó en el coro de niños del Teatro Colón y en la academia de Valeria Lynch de Buenos Aires, donde se formó y consiguió en poco tiempo el papel protagonista en el musical Pulgarcito. A partir de ahí, las ganas nunca le frenaron y terminó compartiendo escenario con Julio Iglesias o cantándole al papa Francisco y a Maradona.

Tenía solo 12 años cuando asistió a un concierto del cantante de Soy un truhán, soy un señor en el Estadio Luna Park de la capital argentina ante 25.000 personas. "No lo conocía y dije: 'Voy a tratar de cantar con él. Me puse en la primera fila a ver si me escuchaba y me escuchó, y me invitó a cantar con él'", explicó en el pódcast de la radio argentina Zonica.

El mismo arrojo demostró ante el papa Francisco, a quien le cantó el Ave María en la Capilla Sixtina de forma espontánea: "Fue un momento en el que sentí que tocaba la mano a Dios". Y también lo hizo ante el futbolista Diego Maradona en el Estadio Olímpico de Roma en el partido Unidos por la paz.

"Fue increíble. Sinceramente increíble. Estaba en el descanso, me acerqué al vestuario y me preguntó si podía cantar conmigo. Yo tenía 12 años", contó a Manel Fuentes en Tu Cara Me Suena. "Cuando terminó el partido, me metí entre todos los periodistas y me puse a cantar al lado de él, y él se prendió a cantar conmigo Solo le pido a Dios, una canción argentina que es muy espiritual", añadió sobre la experiencia.

De ganar Sanremo Junior a 'Tu cara me suena'

En el año 2019, el 'niño prodigio' —que canta en nueve idiomas: español, portugués, latín, árabe, hebreo, francés, alemán, italiano e inglés— consiguió otro de sus hitos: ganó el festival Sanremo Junior. A partir de entonces, comenzó a cantar en galas, conciertos, desfiles de moda y a subir covers a redes sociales.

"Al principio no sabía cómo hacerlo, cómo mostrarme, cómo grabarme... Decidí hacerlo lo más natural: poner un micrófono y ponerme a cantar en el balcón de mi casa. El quinto vídeo tenía ocho millones de visitas", señala sobre el éxito de esas versiones.

Aunque puede cantar ópera, su género preferido es la música internacional y es capaz de cantar Can't Help Falling in Love de Elvis Presley, Vivir así es morir de amor de Camilo Sesto, Il mondo de Jimmy Fontana, Y cómo es él de José Luis Perales o Perfidia de Los Panchos.

De momento, no tiene discográfica, un lujo que se puede permitir porque, como él afirmaba en la entrevista con Zonica, nació en "una situación económica buena y está tranquilo" haciendo lo que le gusta y lo que le apasiona. Sus conciertos son "un viaje musical que cruza la ópera, la canción melódica, el pop internacional y los clásicos de siempre: O Sole Mio, Granada, Caruso, El Fantasma de la Ópera, No llores por mí Argentina y el Brindis de La Traviata", explicó el cantante que reconoce que tiene un sueño por cumplir.

"Me encantaría llenar estadios, transmitir emociones y lograr que quien me escuche se sienta mejor, aunque sea por un momento", reconoció en una entrevista con Caras.