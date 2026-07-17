Conoce a Cristina Castaño, la concursante sorpresa de 'Tu Cara Me Suena 13'

Cristina Castaño en la presentación de 'Tu cara me suena 13' | Sergio R Moreno / GTRES

Cristina Castaño es una de las protagonistas de la final de Tu Cara Me Suena 13. La actriz de 47 años ha convencido cada viernes con sus actuaciones y llegó incluso a alzarse ganadora de la gala 5 con la imitación que hizo de Rigoberta Bandini cantando El Amor.

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Lo suyo ha sido una grata sorpresa para el jurado y los espectadores, pero lo cierto es que la actriz famosa por ser Judith Becker en La Que Se Avecina no solo cuenta con una amplia y larga trayectoria en televisión, cine y teatros, también tiene gran experiencia en musicales y ha colaborado con algunos cantantes.

De la televisión gallega a una de las series más exitosas de España

Su vocación la descubrió cuando tenía solo diez años después de ver una obra de Ana Diosdado en Santiago de Santiago de Compostela. A los 21 años comenzó su carrera como actriz en el teatro de la mano de Concha Velasco y poco después dio el salto a la pequeña pantalla en la televisión gallega.

En el año 2000 la actriz se unió al casting de Al Salir de Clase, donde trabajó hasta que finalizó en 2002. Después de pasar por diferentes series españolas, en 2009 Cristina Castaño consiguió colarse en las televisiones de millones de españoles como Judith Becker en La Que Se Avecina.

Tras más de 90 episodios, Castaño abandonó la serie en 2016 y desde entonces la hemos podido ver en diferentes producciones televisivas como Cuerpo de élite, Toy Boy o Rapa y en películas como Sin Rodeos.

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Una actriz muy musical

Aunque la de actriz sea su faceta más conocida, Castaño lleva muchos años ligada al mundo de la música. En 2001 representó a España en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar junto a Elvira Prado. Además ha colaborado con artistas como Lucía Gil o Carlos Núñez.

En 2006 se unió al musical Fama, con el que recorrió toda España con más de 600 actuaciones. En 2015, meses antes de despedirse de La Que Se Avecina, Castaño regresó al teatro como protagonista de la representación de Cabaret dirigida por Jaime Azpilicueta. Gracias a su papel como Sally Bowles, la gallega se hizo con el galardón a Mejor Actriz Revelación de los Premios de Teatro Musical en 2016.

Su dominio de la técnica vocal en ‘Tu Cara Me Suena’

Sin duda alguna, Cristina Castaño ha sido una de las grandes revelaciones de esta edición de Tu Cara Me Suena. Su carta de presentación en la gala 1, imitando a Mina y su Amor Mío, dejó boquiabiertos al jurado y a los seguidores del programa. De hecho, el vocal coach Israel Del Amo compartió un vídeo en redes sociales analizando la actuación y alabando la técnica vocal de la actriz.

“Está cantando en una configuración vocal llamada belting y de repente cambia a un pliegue tieso, siendo esto algo muy complejo. Demuestra un control vocal espectacular (...) Menuda concursante se ha llevado Tu Cara Me Suena", afirmó sobre la actriz, que ha imitado a otras voces como Chappell Roan o Ana Belén y Víctor Manuel en esta edición.

Una concursante todoterreno: Cristina Castaño ha brillado con sus transformaciones en Tu cara me suena 13 | Antena 3

Madre soltera a los 46 años

Más allá de su faceta como actriz, Cristina Castaño ha sido noticia en el último año por el nacimiento de su primer hijo, León.

El pequeño nació en 2025 y la intérprete ha tenido que compaginar su paso por el concurso con la crianza del pequeño. Para ella, ser madre soltera no ha sido algo “premeditado”. “Es una decisión con la que te encuentras en un punto de tu vida en el que no has sido madre con las parejas con las que has tenido y en un determinado momento te encuentras soltera y tomas esa decisión", confesó en el podcast de Cayetana Guillen Cuervo, No Te Cayes.

Afortunadamente, la actriz no ha tenido que separarse de su hijo durante los meses de grabación de Tu Cara Me Suena 13. De hecho, al empezar el concurso, la gallega compartió una imagen junto a León en la sala de ensayo. "No hay nada que me haga más ilusión en estos momentos que cantar de nuevo y que mi hijo sienta a su madre feliz de hacerlo”, escribió sobre el pequeño que nació en agosto de 2025.