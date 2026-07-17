¿Cómo votar en la final de ‘Tu cara me suena’?

Aunque es la edición 13, Tu cara me suena no ha sufrido la mala suerte que se asocia a este número maldito. Muy al contrario, el talent show de Antena 3 ha sido líder de audiencia cada semana y solo el Mundial pudo con él la semana que la Selección se enfrentó a Cabo Verde durante la fase de grupos.

Espectáculo, con derroche de producción, vestuario y realización; humor, el que ponen los diálogos del presentador Manel Fuentes y el jurado formado por Lolita, Chenoa, Florentino Fernández y Ángel Llácer; y talento, el que cada semana han demostrado sus concursantes. Estos tres son los ingredientes de la fórmula mágica que han hecho de este concurso uno de los más longevos de la televisión.

Así, esta edición, que se estrenó el 10 de abril, enfrenta su gran final con J Kbello, María Parrado, Cristina Castaño, Martín Savi y Paula Koops, en ese orden se clasificaron, como grandes finalistas. Es este viernes, desde las 22.00 horas, cuando estos cinco concursantes libren la batalla final y la última palabra la tiene el público —porque el jurado ya no puntúa—, que es el único que decida en directo quién es el ganador.

Así puedes votar por tu ganador

Si ya tienes a tu favorito, puedes votar por él. Y si aún no lo tienes claro, te damos algunas pistas de las imitaciones con las que intentarán encandilar al público los finalistas. Ellos mismos las han elegido y en todas hay algo en común: son ambiciosas y difíciles.

J Kbello , por ejemplo, recreará a Hugh Jackman en El gran showman interpretando The Greatest Show .

, por ejemplo, recreará a en interpretando . María Parrado, la segunda finalista, se meterá en la piel de una de las grandes divas del pop mundial, Mariah Carey.

Cristina Castaño también ha elegido un musical y a una de las actrices más reconocidas de Hollywood: será Meryl Streep en Mamma Mia! .

también ha elegido un musical y a una de las actrices más reconocidas de Hollywood: será en . Martín Savi prefiere moverse en su zona de confort, a pesar de la exigencia vocal que supone imitar a Farinelli , en cantante castrato italiano del siglo XVIII, en el aria Lascia ch'io pianga .

prefiere moverse en su zona de confort, a pesar de la exigencia vocal que supone imitar a , en cantante castrato italiano del siglo XVIII, en el aria . Y de mito a mito: Paula Koops se transformará en la oscariza Liza Minnelli para imitar su interpretación en la legendaria película Cabaret.

El resto de concursantes, es decir, Sole Giménez, Jesulín de Ubrique, Aníbal Gómez y Leonor Lavado, también actuarán en esta gran final, pero solo como exhibición y no concursando.

Cómo votar en la final de 'Tu cara me suena 13'

Puesto que son los votos del público los que decidirán al ganador de los cinco, es necesario repasar cómo y cuándo se puede votar. Al igual que en las semifinales, tres son las vías para hacerlo:

1. A través de la web oficial. Solo hay que entrar en el apartado del programa Tu cara me suena a través de la web oficial de Antena 3, www.antena3.com.

Solo hay que entrar en el apartado del programa a través de la web oficial de Antena 3, www.antena3.com. 2. Con un mensaje SMS. Durante la emisión del programa se adjudicará a cada finalista un número para poder sumar puntos a los concursantes enviando un SMS.

Durante la emisión del programa se adjudicará a cada finalista un número para poder sumar puntos a los concursantes enviando un SMS. 3. Llamada telefónica. Además de un número de SMS, en el programa se repetirá continuamente cinco números de teléfono, todos 905, cuyos últimos dígitos cambiarán en función del concursante al que se quiera votar.

Las líneas se abren una vez que empiece la emisión de la gala, anunciada para las 22:00 horas.