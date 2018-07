Una mujer reduce su inteligencia para parecerse a Barbie

Europafm.com / Esto no es noticia

Según el Blog de Antena 3 Esto no es noticia, Blondie Bennet está obsesionada en convertirse en su adorada muñeca Barbie. Durante años se ha ido sometiendo a tratamientos quirúrgicos para cambiar su aspecto por el de la heroína de plástico.

Rellenarse los labios, bótox, aumento de pecho o bronceado intensivo son algunos de los 'arreglillos' que esta californiana de 38 años se ha realizado para ser como Barbie pero no sería la auténtica muñeca si no fuera ¡Un poco más tonta!

Para ello acude tres veces por semana a una terapia de hipnosis donde se ven reducidas sus cualidades intelectuales. "He tenido 20 sesiones de hipnoterapia y me he empezado a sentir completamente idiota y confundida todo el tiempo" ha confesado orgullosa la rubia.