DO TI FOR DENMARK, DO IT FOR MOM

El anuncio de una agencia de viajes para aumentar la natalidad en Dinamarca se vuelve viral

“¿No puedes comprar el amor? ¿O sí puedes hacerlo?”, así comienza este anuncio de una agencia de viajes danesa que alude a los problemas de natalidad en el país para animar a las parejas a irse de vacaciones a “destinos cálidos”. Pero es que además, el anuncio se centra en la figura de las abuelas que “nunca tendrán un nieto”, para que sean ellas las que regales estas ‘vacaciones del amor’ a sus hijos. Y claro, con estos ingredientes y una buena postproducción, el éxito de la campaña estaba asegurada, ¿no crees?

europafm.com | Barcelona | Actualizado el 17/07/2018 a las 15:27 horas