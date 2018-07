5 claves para saber si estás obsesionado con las citas online

1. Hablas todo el rato a tus amigos de tus ligues. "Siempre has comentado con ellos todas tus conquistas. Unas veces te dan sus puntos de vista, otras os echáis unas risas, también soléis despotricar sobre perfiles… Esto es normal, pero cuando para ti se convierte en monotema, tal vez te estés pasando de la raya. ¿No te das cuenta de que puedes llegar a ser muy CANSINO?", además, añaden en El Sextante que hay que estar ojo avizor porque no es fácil detectar ete tipo de obsesión, así que párate un momento y analiza si te estás pasando (o pregunta a tus amigos de más confianza).

Una pareja de jóvenes / El Sextante

2. Ya no sales a la calle a ligar. "¿Para qué vas a salir si todo lo que necesitas lo tienes a unos clics?", interesante reflexión. ¿Para qué perder le tiempo en pensar si una persona puede ser interesante o no si puedes saberlo en apenas unos segundos? Puedes mirar sin disimular la foto de perfil y ver si sois compatibles, claro que hay todo un universo que dejas fuera de esta comida rápida sentimental y que deberías replantearte. No te cierres solo a una vía, sobre todo si se trata de la digital.

¿Cómo ligarte al monitor de tu gimnasio? / photopin

3. Entras continuamente a la app o web. "Estás demasiado pendiente de los mensajes y de los 'me gusta'". Cuando empiezas a dejar de hacer cosas que tienes que hacer o a pasar demasiado tiempo pendiente del ordenador o del teléfono, háztelo mirar. No, ahora en serio, vigila de no estar dejando de lado cosas importantes por mirar quién te ha escrito o qué perfiles nuevos hay, podrías estar obsesionándote.

Los consejos definitivos para que esta vez sí ligues online / El sextante

4. Te deprimes cuando no recibes suficientes 'matches'. En El Sextante nos advierten de que en este tipo de ligoteo es relativamente fácil conseguir 'likes' o 'matches' de chicas o chicos, mucho más que en la calle, pero que su ausencia puede afectarnos sobremanera. "Cuando tú le das al 'like' y no eres correspondido, te preguntas, ¿por qué no le gustaré? Si te pasa esto, tal vez le estés dando más importancia de la que realmente tiene. Mejor recibir pocos “me gusta” pero que encajen con lo que buscas, a que te lleguen muchos y ninguno prospere."

5. Cambias continuamente tu perfil para mejorarlo. "Es tu escaparate para ligar y por eso es muy importante. Unas buenas fotos y un texto original no aseguran que vayas a ligar pero al menos provocas el primer acercamiento." El problema vienen cuando nunca estás conforme con lo que estás y lo modificas constantemente. No pienses que así vas a ligar más, al contrario, puede hacerte sentir una presión innecesaria y crearte una obsesión donde no debería haberla. Relájate.

Llegó el momento de la verdad: ¿Con cuántos puntos te identificas?