Llega la prenda que ayuda a tener orgasmos

Aunque a simple vista no parezca una prenda erótica (ni mucho menos) lo cierto es que hemos vivido equivocados durante mucho tiempo.

¿Te enfurruñas cuando tu pareja se deja los calcetines puestos cuando lo hacéis? Pues no te enfurruñes más y anímate a probarlo, aunque solo sea para verificar su eficacia.

Un estudio de la Universidad de Groningen, en Holanda, ha concluido que usar calcetines durante el sexo aumenta las posibilidades de llegar al orgasmo. Concretamente, un 30%. Para llegar a esta conclusión, los expertos analizaron el nivel de satisfacción de parejas que lo hacían con y parejas que lo hacían sin.

¿El resultado? El 80% de las parejas que llevaban los calcetines puestos llegó al orgasmo. Por la contra, solo el 50% de las parejas que no llevaban calcetines llegó a disfrutar de la petite mort.

La explicación, en realidad, es más sensata de lo que parece. Al llevar los calcetines puestos, el calor se mantiene y la sangre fluye mejor. Así, alcanzaremos más rápidamente el orgasmo.

Una recomendación: cuando estés dispuesto a probar si esto funciona y pases de la teoría a la práctica, asegúrate de que los calcetines están limpios. Esos que has llevado durante todo el día seguro que no son los más indicados y quizá esos con estampado de Hello Kitty... tampoco.