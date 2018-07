Pillan a un abuelo haciendo un trío con dos jóvenes en una terraza de un hotel

Estamos delante de una de esas imágenes de "si me lo cuentan no me lo creo". Esta semana se ha viralizado un vídeo en el que se puede apreciar a un señor de una edad avanzada realizando actividades un poco inapropiadas en la terraza de un lujoso hotel el Chicago.

El abuelo decidió contratar una de las suites más caras del hotel Waldorf Astoria para poder hacer realidad uno de sus fetiches: realizar un trío con dos chicas jóvenes. Pero lo más impactante es que decidieron llevar a cabo su orgía en la terraza de su habitación a plena luz del día.

Evidentemente, la escena era visible desde todos los edificios colindantes, y uno de los vecinos decidió capturarla en vídeo mientras mostraba públicamente su asombre e incredulidad. El vídeo del encuentro sexual lleva más de 400.000 visitas en la web LiveLeak, después de que haya sido eliminado de YouTube.