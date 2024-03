Abril Zamora revela al concursante de 'Operación Triunfo' con el que más le costó trabajar

Todos, absolutamente todos, adoramos a Abril Zamora tras su paso por Operación Triunfo como profesora de interpretación. La actriz catalana ha conseguido ganarse el cariño de los concursantes, los fans y también de Chenoa, así que la hemos invitado a Tómatelo menos en serio para vivir un precioso reencuentro.

Ella es clara y nunca oculta sus sentimientos, confesándonos que "ha llorado en muchas de las galas" como, por ejemplo, con la expulsión de Omar: "Tenía muy buena conexión con él".

La actriz de Vis a Vis no había visto las últimas ediciones de OT, un detalle que considera positivo porque "no se comparó a nadie con nadie", aunque ha reconocido que "iba con el freno de mano puesto" y le sirvió para no decir "micromachismos o microracismos que todos usamos sin darnos cuenta".

"Una vez dije una cosa que se sacó de contexto y me empezaron a decir cosas feas en redes y lo pasé muy mal", ha explicado.

Abril, la reina de los cotilleos de OT

Abril ha sido la estrella del programa por su carácter cercano y los concursantes fueron los primeros que en sus clases aprovechaban para hablar de sus cuestiones personales para llevarlas a las canciones. Ella intentó en todo momento que tuvieran cuidado porque no es psicóloga y no quería que estuvieran toda la semana "con esos problemas en la cabeza".

Los participantes le han contado todos los cotilleos que pasaron y cuando no querían que la gente se enterara se los anotaban en una libreta a escondidas. "No sé si puedo decir esto", no ha contado entre risas, aclarando que solo los veía 'sin cámaras' los domingos en los ensayos en plató.

"Ahí no teníamos mucho tiempo para conversaciones", ha añadido.

Como es lógico, no todos tenían la misma facilidad para abrirse y sacar tantas emociones, como le ocurrió a Juanjo durante su semana de El Patio: "Estuvimos toda la semana intentando rascar y no había manera porque eran capas y capas". Al final, el aragonés logró soltarse y en el pase de micros emocionó a Abril: "Yo lloré porque llegó donde quería llegar con la canción".

Su libro 'Ana ha besado a otro'

Además de actriz y profesora de interpretación, Zamora es escritora y nos ha presentado su novela Ana ha besado a otro, que va sobre una chica que va a una fiesta y le pone los cuernos a su novio dándole un beso a otro chico.

"Es una historia de relaciones personales. Se habla de los límites de la fidelidad y lo que nos enseñan a las chicas sobre sexo y amor", ha explicado.

En redes, se comenta que Abril Zamora es la Taylor Swift española y es que su parecido físico es más que evidente, además en varias ocasiones se han vestido de forma muy similar.

Entre risas, la catalana ha dicho que "le gusta mucho" y respondió a varios fans: "Nos vemos en The Eras Tour". La gente flipó y empezó a pedirles entradas: "Amor, era una broma. No voy a ir".

