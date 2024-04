Chenoa recuerda su época canalla en el instituto: "Fui delegada por instigación y mala onda"

Chenoa nunca dejará de sorprendernos. La presentadora de Tómatelo menos en serio ha aprovechado la visita de Melody al programa para hablar de sus años en el instituto y confesar que fue una auténtica rebelde, llegando incluso a conseguir lo que se proponía por presión social.

"Yo era como El Padrino porque como soy medio italiana me llamaban 'La Corradini'. Era un poco fuerte porque fui delegada durante cuatro años por instigación y mala onda, sobre todo por decir 'Como no me votes, vamos a tener problemas'", ha dicho entre risas.

Invitada y colaboradores no se lo creían, por lo que ha dado más información sobre su era canalla: "Decían 'vamos a votar a la delegada' y yo miraba a toda la clase, así que siempre me elegían por unanimidad".

Sin duda un detalle muy interesante que no conocíamos sobre la dulce y adorable Chenoa.

