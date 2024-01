Chenoa revela que no puede ver escenas de sexo con su padre: "Me pongo muy nerviosa"

Hablar con los padres sobre ciertos temas sigue costando a muchas personas, que lo pasan mal cuando salen a la conversación asuntos de sexo .. y ya no digamos cuando salen en la pantalla en series o películas.

Chenoa ha querido abrir este melón en Tómatelo menos en serio y ha explicado que es incapaz de ver estas cosas en televisión porque "se pone muy nerviosa".

"No puedo ver series con cosas muy guarras con mi padre al lado, es que me supera", ha reconocido la presentadora de 48 años. Cuando sucede, se agobia y se va: "Me pongo tan nerviosa que empiezo a ofrecer muchas cosas como '¿queréis un té?' o digo que me voy al baño, no sé por qué".

La cantante no lleva bien estas escenas y, de hecho, cree que hay demasiadas en la televisión. "No es necesario", ha sentenciado.

👉 Tómatelo menos en serio se emite las madrugadas de jueves a viernes y de viernes a sábado de 1:00 a 2:00 horas.

