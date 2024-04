David Bustamante: “Tenía muchísimas ganas de hacer algo nuevo y algo propio”

¿Qué mejor lugar que el bar de Tómatelo menos en serio para reunir a los amigos? Eso parece haber pensado Chenoa con David Bustamante, su compañero en la primera edición de Operación Triunfo.

“El gran, el único… David Bustamante”, ha dicho para presentar al cantante que acaba de comenzar una nueva etapa profesional con El Día Que Te Vayas, el primer single de su próximo álbum.

“Tenía muchísimas ganas de hacer algo nuevo y algo propio”, ha comentado el cantante con respecto a este nuevo proyecto.

Al escuchar la canción, uno enseguida advierte que se trata de una canción en la que el de San Vicente de la Barquera ha volcado todas sus experiencias. “Yo he vivido relaciones tóxicas de las que uno quiere salir; es un canto positivo al desamor”, ha confesado para luego añadir: “Cuando se cierra una puerta se abren mil ventanas”.

Además, en lo relativo al videoclip, Chenoa ha apuntado que su estética es “muy Top Gun”, a lo que el protagonista ha respondido que le “gusta esa onda”. De hecho, ha confesado que estaba “buscando un look más juvenil" y se terminó enamorando del coche, "que tiene 500 y pico caballos". "Lo he encargado·.

“Es mi primer disco absolutamente compuesto y producido por mí”.

Un trabajo que inició durante la pandemia, como ha detallado. “Empecé a escribir a modo de terapia y, cuando me quise dar cuenta, tenía un puñado de canciones muy interesantes y aposté por eso”, ha explicado a Chenoa y Ventura.

“Es mi primer disco absolutamente compuesto y producido, todo, por mí”, ha desvelado, lo que suma una dosis extra de la personalidad a un álbum que verá la luz a finales de año, aunque irá mostrando sus canciones “poco a poco”, y que está impregnado tanto en sus propias vivencias como en personas que tiene “alrededor”.

Una nariz de oro y proyectos en televisión

La línea de perfumes de David Bustamante es una de las más conocidas del país y el cantante se ha volcado en la creación de un nuevo perfume. “Es como afrodisíaco”, ha detallado. “Ahora estoy con mucha energía y quiero que sea dulce, pero que sea fresco al final. Es como componer una canción”.

Además, también ha recordado cómo fueron los inicios en este sector. “Me fui al laboratorio y fui entendiendo por qué me gustaban”, ha indicado. Unas lecciones que le han servido para enfrentarse al concurso propuesto por Ventura .

El copresentador de TMES ha retado al cántabro, conociendo su pasión por el Real Madrid, a identificar la fragancia del equipo de fútbol frente a la de su máximo rival, el FC Barcelona. Una prueba en la que Bustamante ha demostrado sus dotes ganando de forma arrolladora y que ha celebrado, incluso, cantando el himno del conjunto merengue.

El cántabro también ha habido tiempo de comentar cómo ha sido su paso por Tu cara me suena, el concurso de Antena 3 donde Chenoa ejerce de jurado. “Soy concursante, lo llevo en las venas; me lo paso increíble”, aunque también ha indicado que le costaría meterse en la piel de algunos artistas.”No me vería como una folklórica, por ejemplo. Imagíname vestido con una bata de cola…”, ha comentado, aunque solo siguiendo el programa (que se estrena el viernes 12 de abril) se puede saber los retos de vestuario a los que se ha enfrentado.

👉 Tómatelo menos en serio se emite las madrugadas de jueves a viernes y de viernes a sábado de 1:00 a 2:00 horas.

