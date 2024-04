La batalla musical de David Bustamante, Chenoa y Masi en 'Tómatelo menos en serio'

El estudio de Tómatelo menos en serio se ha convertido durante unos instantes en el epicentro de la música en España ante el duelo vocal entre Chenoa, Bustamante y, con cierta desventaja pero mucho coraje, Masi.

Aprovechando la presencia del concursante de Tu cara me suena y la integrante de la mesa del jurado, el equipo de TMES no ha podido dejar escapar la oportunidad para crear el formatoTu canción me suena.

Los crossovers entre los artistas han demostrado que, además de unos grandes intérpretes, tanto Chenoa como Bustamante se saben las canciones de sus amigos. La presentadora domina No soy un supermany el cántabro, el clásicoCuando tú vas.

Además, también se ha podido de escuchar a los cantantes cambiando de tercio y animándose con temas en inglés, con una ronda de lo más divertida.

