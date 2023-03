Mónica Carrillo recuerda su noche legendaria con Matías Prats: "Conseguí aguantar el tipo y saqué la voz"

Mónica Carrillo está de estreno. La periodista presenta El viento nos llevará, su quinto libro compuesto por microcuentos y que está disponible en librerías desde el martes 28 de marzo.

"No son infantiles. Son para que los padres que no tienen mucho tiempo puedan leer pildoritas", ha contado la presentadora de Noticias Fin de Semana de Antena 3 en su visita a Chenoa en Tómatelo menos en serio.

El libro es un recopilatorio de los microcuentos ya publicados en redes con una portada muy inspiradora. "Me gusta la idea de que tenga que crecer y elevarse para conseguir que el viento le lleve", ha explicado la periodista.

El viento nos llevará es su segundo libro de microcuentos con "el deseo y el paso del viento/tiempo" como hilo argumental. "Había mucho mensaje con el viento, el revuelo...", ha apuntado Carrillo, que incluye en este libro relatos de diferentes etapas. "Cuando los releo, siento cosas distintas de las que sentía cuando los escribí".

No son historias personales, son situaciones inspiradoras que han servido a la periodista para crear pequeñas historias. "Algunos han sido bases para canciones", ha añadido.

La noche legendaria de Mónica Carillo con Matías Prats

Mónica Carrillo ha aprovechado la visita a Chenoa para hablar de su compañero Matías Prats. El periodista es el protagonista de la noche más legendaria de Mónica Carrillo.

"Creo que la noche que más me marcó [a nivel profesional] fue cuando debuté en el informativo de las 21:00 horas con Matías [Prats]. Venía de hacer el matinal, que tiene menos audiencia. Estábamos más en casa, había menos presión. Al ir a las nueve de repente... y, sobre todo, que me dio paso Matías...", ha contado la periodista.

Mónica Carrillo recuerda perfectamente esa noche: 15 de septiembre de 2008. "Quebró Lehman Brothers. Era la vuelta al cole, me acuerdo muy bien y al día siguiente era mi cumpleaños", ha apuntado Carrillo, que reconoce que se puso nerviosa en aquel debut. "Me desdoblé y me dije: 'Me está dando paso... Esto solo puede emporar".

"Conseguí aguantar el tipo y saqué la voz", ha añadido la periodista, que en 2023 celebra ya 15 años junto a Matías Prats. "Siempre hemos tenido muy buena sintonía. Nos hemos respetado mucho desde el principio".

De aquel debut también recuerda la frase que le dijo a su compañero nada más empezar: "Lo primero que le dije fue: 'A mí me hace mucha ilusión, no sé si a ti tanta, pero nos lo vamos a pasar muy bien". No se equivocó.

El casting de Mónica Carrillo en 'El diario de Patricia'

Mónica Carrillo, que tiene claro que si no hubiese sido periodista, habría sido veterinaria, entró este plató semanas después de someterse al casting de El diario de Patricia.

Sabía que no era su lugar pero la animaron a hacerlo. Lo hizo y el resultado está disponible en sus redes sociales.

👉 Tómatelo menos en serio se emite las madrugadas de jueves a viernes y de viernes a sábado de 1:00 a 2:00 horas.

👉 ¿Quieres ir de público a Tómatelo menos en serio? Apúntate y vente al bar de Chenoa en Europa FM Chenoa