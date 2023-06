Natalia, sobre el videoclip de 'Cien X Cien': "No quería que lo viera mi madre"

Amigas, vecinas y casi madre e hija. Así se definen Chenoa y Natalia. Las dos cantantes, compañeras en la primera edición de Operación Triunfo, han charlado este jueves en Tómatelo menos en serio durante la visita de la segunda al late night de Europa FM.

La benjamina de OT1 está de estreno. Presenta su canción Cien X Cien, que define como una canción de superación. "Es una carta a un ex, no es una carta de despedida, es como 'me he entregado al 100x100 para que se quede en nada", le ha contado a Chenoa y a Ventura sobre su tema nuevo.

La canción no es solo la historia de Natalia, es la de todos. "Me inspiro en mí, en mis amigos... ¿Quién de aquí no ha tenido una ruptura? ¿Quién no se puede sentir identificado con la canción?", ha preguntado la cantante, que reconoce que escribió este tema en un momento de bajón: "Yo creo que cuando estás un poco triste te sale tu lado más creativo, a mí me pasa".

Cien X Cien no viene acompañada de un álbum. No es el estilo de Natalia. "¿Tú sabes que yo fui la primera en España en sacar single a single digital? Pues voy a seguir con ello", le ha contado a su amiga.

Las críticas de la madre de Natalia

Natalia presenta una canción llena de ritmo con un videoclip en el que derrocha sensualidad. "Yo no quería que lo viera mi madre...", ha confesado. "Muchas veces me hace el vestuario y todo esto, pero no le gusta que en los videoclips tenga actitud sexy. No le importa que vista de forma un poco más sexy pero que la actitud no lo sea, los gestos".

La madre de Natalia no es fan de esta actitud, pero eso no le ha impedido seguir adelante. "No le voy a pedir permiso con 40 años para sacar mi lado sexy en un videoclip", ha apuntado la artista a la que su madre le recriminó un look concreto. "Sobre todo cuando vas de rojo. Ese escote tan pronunciado y esos gestos cuando bajas...", le dijo. "¡No me seas antigua que tengo 40 años!".

A la madre de Natalia hay un estilismo que no le gusta demasiado y a Natalia hay otro que le encanta. Es el bañador de perlas que luce en las partes del vídeo grabadas en la playa. Ella misma lo hizo.

"Estuve más de 40 horas cosiendo perlas. El vestuario de las perlas de la playa lo hice yo. Lo tenía en mente y cuando volvía de currar, en mi casa me ponía de fondo una serie y me ponía con las perlas. Tengo una especie de maniquí con mis medidas, lo coloco y me pongo a coser perlas", ha contado Natalia que se ha confesado muy perfeccionista. Si le preguntan por qué no lo encarga, ella tiene una respuesta: "¡Porque no lo va a hacer como yo lo quiero!".

El dúo improvisado de Natalia y Chenoa

Natalia ha venido al programa en una semana muy especial para Chenoa, la semana en la que se ha anunciado que será presentadora de la nueva edición de Operación Triunfo. Un momentazo para Chenoa y también para su amiga que, por qué negarlo, no le importaría nada ser profesora de la Academia.

"A mí me gustaría dar caña ahí. Explicarles cómo moverse en el escenario, cómo saca tu lado más salvaje, cómo hacer una entrevista...", ha confesado la cantante, que fue también copresentadora del Grand Prix del verano, otro programa que vuelve este verano aunque no estará ella.

Las dos amigas han despedido la entrevista con un karaoke. Juntas han cantado Vas a volverme loca, el primer gran hit de la cantante de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)

