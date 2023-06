Chenoa: "No todos salieron vírgenes de 'Operación Triunfo"

La visita de Natalia Rodríguez a Chenoa a Tómatelo menos en serio ha sido una visita con un cierto tono de nostalgia. Las dos amigas, que se conocieron en los castings para entrar en la Academia de Operación Triunfo, han recordado su paso por el programa del que ahora será presentadora Chenoa.

Supremme Deluxe ha sido quien se ha interesado por las experiencias más personales de las dos cantantes. "Hay que contar a la gente que en los castings de Madrid nos hicimos superamigas y a ella [Chenoa] le tocó una compañera de habitación y dijo que 'no' para que yo me fuese con ella", ha contado Natalia. "Es que no me gustaba que tan chiquitita y que... ¡No me gustaba nada!", ha dicho la presentadora de TMES que llegó a la Academia tras años cantando en un casino.

"Es que yo era virgen. Yo entré virgen y salí virgen", ha confesado Natalia. "¡Entré y salí!", ha matizado.

No todos pueden decir lo mismo que Natalia. "¡Es superdifícil, Supremme!", ha dicho Chenoa recordando entre risas que pasaron cinco meses en la famosa escuela. "No todas salieron vírgenes. No voy a leer más porque no puede ser. No todas salieron vírgenes ni ellos tampoco", ha añadido.

"Pero ¿había más gente virgen?", se ha interesado Supremme. Las dos han contestado al unísono con un sí rotundo.

👉 Tómatelo menos en serio se emite las madrugadas de jueves a viernes y de viernes a sábado de 1:00 a 2:00 horas.

👉 ¿Quieres ir de público a Tómatelo menos en serio? Apúntate y vente al bar de Ch