Taburete explica el nombre de su nuevo disco: "Nos han llevado al matadero muchas veces y hemos renacido"

Matadero 5 es el quinto disco de Taburete, un trabajo con un significativo título del que han hablado este viernes en Tómatelo menos en serio con Chenoa.

Guillermo Bárcenas y Antón Carreño han visitado el late night de Europa FM y han explicado por qué eligieron la novela de Kurt Vonnegut para darle nombre a su álbum, que será protagonista de su show del 23 de abril de 2023 en el Wizink Center de Madrid.

"Es una de mis favoritas", dice el vocalista sobre la obra ambientada en la Segunda Guerra Mundial, "pero es una novela muy surrealista y demás".

El título de la novela tiene un símil con la carrera del dúo madrileño. "A nosotros también nos han llevado al matadero muchas veces y hemos renacido. Ese es el mensaje, pero básicamente es porque es el quinto", apunta Bárcenas, sobre el disco que incluye colaboraciones con José Mercé, Miguel Campello, el Dúo Dinámico y Omar Montes, entre otros.

La colaboración de Taburete con Omar Montes y La Húngara

Camarón es la canción que Taburete canta con La Húngara y Omar Montes, una colaboración que surgió de manera muy ágil.

"Fue muy fácil, les mandamos un mensaje a través de Instagram", reconoce el dúo, que busca a los artistas con los que colaboran una vez compuestos los temas. "Cuando tienes la canción hecha te imaginas quién puede entrar", apunta Carreño, y reconoce que la colaboración con José Mercé es un poco más especial.

"Con José Mercé es una ranchera [Nostalgia] y al principio pensamos en artistas mexicanos", reconoce Bárcenas, que un día tuvo una idea. "Se me ocurrió que podía quedar bien con Mercé. Hablé con él, nunca había cantado una ranchera y el resultado es espectacular", apunta el cantante, al que apoya su compañero: "Yo creo que ha quedado muy bonita".

José Mercé les dijo que sí pero no siempre es así. "Mucha gente nos dice que no, a veces porque no les cuadra, otras no les gusta la canción o no les caemos bien...", reconocen.

En esto de las colaboraciones, Guillermo Bárcenas tiene muy a qué artistas le gustaría unirse: "Hay cuatro. Leiva, Calamaro, Bunbury y Sabina".

La noche más legendaria de Taburete

El paso de Taburete por Tómatelo menos en serio ha incluido una confesión sobre su noche más legendaria. Una noche buena y mala a la vez, al estilo Nia Correia con el día de su primer gran concierto.

"La primera vez que llenamos Pachá [en Madrid]. Fue al principio del todo y no esperábamos llenarlo ni de coña", adelantó Carreño para que luego Bárcenas le tomase la palabra.

"Fue muy bien, se vendieron más entradas. Fue espectacular. Me acabaron echando de la discoteca, no sabían quién era y me sacaron fuera", contó Bárcenas sobre una noche que fue "tocar el cielo y luego el infierno". "Me lo había ganado un poco", admitió el cantante entonando el mea culpa.



