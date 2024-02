Travis Kelce: “A veces digo ‘Espérate… ¿Qué es el balón y qué es Taylor? Que a veces me confundo"

El encuentro de TMES no ha empezado con el mejor pie con Chenoa, que confundía fútbol americano con rugby, y Travis Kelce le espetaba un: “No me he sentado y ya me estás tocando los…”.

Sin embargo, todo se ha reconducido cuando el jugador confesaba que era fan de Chenoa cuando participó en la primera edición de OT. “Voté a Chenoa”, ha recordado, al tiempo que confesaba que su interpretación de Escondidos fue su favorita.

Hechas las presentaciones, la cantante y Ventura se han metido en harina para sonsacar a Kelce los detalles más jugosos de su relación con Taylor Swift.

“¿Te molesta que te llamen el novio de Taylor Swift?”, le ha preguntado el presentador. “No me molesta porque es una historia muy bonita”, ha contestado un emocionado Kelce argumentado que el suyo es un “amor premiado” por la revista People.

Su reciente relación, que solo abarca los ocho últimos meses, ha supuesto un cambio radical en la rutina del ala cerrada, muy centrada en el deporte. “A veces digo Espérate… ¿Qué es el balón y qué es Taylor? Que a veces me confundo”, ha confesado, recordando su atípica llegada al alojamiento en su último viaje a Mazarrón.

Una conversación que ha dado mucho de sí entre el novio de Taylor Swift y los presentadores de TMES, tocando temas como los problemas derivados del uso de Danacol en los controles antidopaje, el cortejo a través de ululatos, el difícil porvenir de Kelce en la comedia o su medición del tiempo en base a trimestres del IVA.

Testimonios que reflejan que, más allá de otros atractivos, se trata de un muchacho de buen corazón.