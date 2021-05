Álvaro de Luna: "Voy a pedir que me escupan en la copa"

Álvaro de Luna ha visitado este sábado yu Music para hablar de su nueva carrera en solitario. El exintegrante del grupo Sinsinati ya ha lanzado tres singles —Juramento eterno de sal, Duele y Quiero— y prepara su primer disco.

"Juramento eterno de sal es tomarse un chupito de tequila prometiendo lo que tengas que prometer", ha explicado el cantante ante las dudas de Lorena Castell sobre lo que significaba el nombre de la canción que le sirvió como carta de presentación.

El videoclip de este tema está rodado en playas de Portugal y, aunque asegura que no le han propuesto promocionar oficialmente el país vecino, sí asegura que estaría dispuesto a hacerlo.

De las tres canciones publicadas en solitario por Álvaro de Luna, el artista dice que "han tenido muy buena acogida". "Estoy muy contento", ha dicho antes de asegurar que el disco completo lo podremos escuchar muy pronto. "Me desespera porque tengo ganas de sacarlo ya y que la gente lo escuche, pero vamos poco a poco publicando un single cada dos meses".

En el futuro de Álvaro de Luna también hay "otro disco y un EP con otros artistas" al que ha dado forma durante la pandemia: "Había que hacer algo para matar el tiempo".

Para la composición de sus canciones, el artista sevillano se inspira en sus experiencias personales y confiesa que Duele la escribió llorando.

El confinamiento no fue fácil para el proyecto del artista, que espera que la situación con la pandemia mejore y se puedan hacer pronto conciertos. Después de saber que el evento sin distancia social de Love of Lesbian no originó contagios, Álvaro de Luna aboga por hacer conciertos con PCR previa para poder recuperar algo de normalidad. "El día que tengamos libertad, yo voy a pedir que me escupan en la copa", ha asegurado entre risas.

Lo que sí que le sirvió el encierro es para llenar su Instagram de covers. Una de ellas, de Justin Bieber, del que ha confesado ser fan.

