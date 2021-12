En yu Music siempre tenemos a los mejores artistas y, con todo el revuelo que se ha formado en las últimas semanas, era imposible que Ana Mena no pasara por el plató a contarle a Lorena Castell y Bnet todo sobre su nueva música. La cantante malagueña acaba de estrenar su nuevo single, Música ligera, que rompe con su estética anterior.

¿Una nueva Ana Mena?

Con este tema, deja atrás una faceta mucho más movida para trasladarnos a unos ritmos de añoranza y con inspiración muy sesentera que lo están petando absolutamente. Y es que los fans de la cantante llevan semanas con la canción en bucle y han logrado que el tema alcance el millón de visualizaciones en YouTube en apenas dos semanas.

La cantante, de hecho, ha anunciado este lanzamiento como una nueva etapa en su carrera musical: "Es diferente, estamos anunciando nuevo álbum en italiano y en español. Pero no quiero decir que no vaya a dejar de marcarme algún perreito...", ha explicado la cantante sobre esta faceta.

Sin embargo, se ha mostrado en contra de hablar de sí misma como una nueva Ana Mena: "No sé si soy una nueva Ana Mena, solo es otra Ana Mena, otra faceta", ha reiterado la malagueña.

Se ha mostrado muy emocionada con la publicación del tema y, especialmente, con el videoclip. "Llevaba meses pensando en el vídeo, tenía la idea en la cabeza. Quería representar el dualismo emocional entre una artista que vive un drama amoroso y que tiene que mostrarse feliz, pero luego vive en su oscuridad", ha señalado Ana Mena.

Eso sí, ella misma ha admitido que, a pesar de que la canción le gusta mucho, ella misma se valora fatal: "No me gusta ver vídeos míos, no me gusta escuchar mis canciones después de que salgan. Cuando he terminado el bucle de tener que escucharla todo el día después de grabarla, prefiero no escucharla", ha confesado.

'Musica leggerissima', de Colapesce e Dimartino

Esta nueva canción no es más que una cover en español de Musica leggerissima, una canción de los artistas italianos Colapesce e Dimartino, que la propia Ana Mena ha adaptado y que ya es un éxito en nuestro país.

"Me encantó desde el primer momento, es un temazo. En un 2021 donde las tendencias distan otras normas, quizás te sorprende: tiene un sonido más sesentero, te refresca lo que llevamos escuchando hasta ahora...", explicaba la cantante, que la escuchó por primera vez viendo el Festival de San Remo y se quedó prendada del tema.

No te pierdas la entrevista completa a Ana Mena. ¡Dale al play y disfruta también de su actuación en directo de Música ligera!