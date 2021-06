Carolina Durante: "'Cayetano' no está el top 5 de nuestras canciones"

Carolina Durante: "'Cayetano' no es la mejor canción que hemos hecho" // Youtube.

Diego Ibáñez, Martín Vallhonrat, Juan Pedrayes y Mario del Valle, más conocidos como Carolina Durante, han visitado yu Music —el programa que conduce Lorena Castell y Carlos Marco en Europa FM— para presentar su nuevo single y adelantar algunos detalles del que será su próximo disco.

Famoso en tres calles es su nueva canción, un hit que "habla de la gente de Malasaña, Lavapiés...", barrios madrileños por los que se mueven habitualmente los integrantes del grupo.

Carolina Durante sorprendió hace poco a sus seguidores con un directo en Gran Vía, un show que solo pudieron disfrutar unos pocos afortunados porque el grupo tampoco quiso darle mucho bombo. "No avisamos porque en el momento pandemia si va mucha gente, se podía haber liado. Dimos algunas pistas media hora antes".

El espectáculo fue un auténtico éxito y sirvió para ir abriendo boca para lo que está por venir: un segundo disco con un puñado de nuevas canciones que, a buen seguro, convencerán a todos sus seguidores.

El segundo disco de Carolina Durante

El nuevo repertorio —que próximamente saldrá a la venta aunque aún no se ha confirmado la fecha— incluirá este nuevo single que no está entre las top de Carolina Durante. "Hay diferentes opiniones, a Mario es la que menos de le gusta del disco, pero reconocemos que es la que más impacto podía tener. Tiene estructura de single. Cayetano tampoco está en el top 5 de nuestras canciones. Tengo manía a la canción desde hace tiempo, pero es muy tonta de tocar y puedo no prestar atención".

Por suerte, el éxito de Carolina Durante llegó antes de la pandemia y su primer disco se pudo disfrutar en directo. "Fuimos el grupo que más festivales hizo en España en 2019". Con la pandemia tocó hacer un parón y parece que este verano también lo vivirán sin reunirse con su público.

"No somos fans de cantar en estas condiciones. Como el disco aún no ha salido, nos lo podemos ahorrar. No disfrutamos con la gente sentada". Por ello, Carolina Durante ha declinado hacer conciertos este verano y esperará a regresar con fuerza sobre el escenario cuando las condiciones sanitarias permitan que se realicen en completa normalidad.

¡No te pierdas la entrevista de Carolina Durante en yu Music!