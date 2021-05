Chica Sobresalto y la masturbación femenina: "Me relaja, me empodera y me quedo a gusto"

Tiene nueva trabajo discográfico. Chica Sobresalto acaba de lanzar al mercado Sinapsis, su segundo disco que ha presentado en yu Music. Maialen, a la que conocimos gracias a Operación Triunfo, está ilusionada con el lanzamiento de este nuevo disco que ha llegado tras el lanzamiento del single de presentación Selección Natural.

Este nuevo trabajo viene cargado de hormonas con canciones tituladas: Dopamina, Somatropina, Melatonina... ¿por qué tanta hormona? "Son movidas del cerebro, sustancias. Yo me peleaba con la Ciencia y cuando estudiaba Psicología vi que la parte más pragmática me parecía poética. Pensé en coger mis canciones y ver qué hormonas están implicadas en ellas y así surgió la idea".

Aunque son muchas las sustancias que intervienen en este disco, Maialen asegura que su hormona favorita es la Oxitocina —que dio nombre a otra canción—. "Se segrega en los orgasmos o los momentos felices" y puestos a elegir, ¿qué hormona puede ser mejor?

La sexualidad femenina

Sobre este disco, asegura que "Sinapsis es un viaje por mi sistema nervioso. Soy una montaña rusa y me parecía guay que este disco fuese así también". Y entre subidas y bajadas, Chica Sobresalto habla también de la sexualidad femenina, que durante mucho tiempo ha sido uno de los temas tabús. "Fusión del núcleo habla de ello. La escribí en cuarentena y me di cuenta de que me pasa lo mismo que con mis instintos, que me están ahogando. Si hago lo que me sale de ahí me hace relajar, empoderar y me coloca en mi centro, me quego a gusto".

Chica Sobresalto emprende desde esta misma noche su nueva gira por España. Arranca en Valencia y continuará su viaje por Barcelona, Zaragoza y Madrid, aunque se espera que próximamente se añadan nuevas citas. ¡No te pierdas la entrevista completa a Chica Sobresalto en yu Music!

