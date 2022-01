El descuido de Rayden al anunciar que se presentaba al Benidorm Fest: "Fui un bocazas"

En yu Music comenzamos el 2022 de la mejor de las maneras: con la mejor música de actualidad. Este domingo, Lorena Castell y Bnet reciben a uno de los artistas que lo está petando en España ahora. Y es que gracias a su Calle de la llorería, Rayden ha vuelto a estar en boca de todos.

20 años sobre los escenarios

El rapero acaba de cumplir 20 años sobre los escenarios con más éxito que nunca y se prepara ahora para pasar el próximo 29 de enero por el Benidorm Fest, de donde saldrá el próximo candidato a Eurovisión 2022.

Acaba de pasar por el Wizink Center para celebrar su extensa carrera musical y nos ha confesado que se siente un tío con "mucha suerte" pues pilló el primer concierto de pie en el pabellón madrileño tras la pandemia de Covid. "Menos mal que se pudo, tenía claro desde 2014 que quería que fuera ahí, pero ha sido el público el que ha reafirmado que pueda suceder", explicaba.

Su participación en el Benidorm Fest

Ahora, el cantante madrileño se postula como uno de los favoritos para convertirse en el representante de España en el Festival de la Canción, que tendrá lugar en Turín en mayo de 2022.

Por el momento, va tercero en las votaciones y ha agradecido la acogida de los eurofans a un tema que, él mismo pensaba que no gustaría: "Pensaba que iba a ser mucho más ladrillo, porque las estrofas son rapeadas, especialmente los fans de fuera de España", ha confesado Rayden, al que los propios eurofans le han demostrado que no es así.

Nos ha explicado la idea de presentarse a Eurovision viene desde hace tiempo, pues es algo que llevaba planteándose desde hace tres o cuatro años, desde que empezó a seguir el Festival de San Remo: "El año pasado había mucha gente del gremio que habló de presentarse y yo dije 'si me dan la oportunidad, me presento' y al final lo hice", recordaba.

Un desliz al anunciar su presentación en el Benidorm Fest

Rayden fue uno de los primeros en confirmar su participación en el Benidorm Fest. Eso sí, ha querido aclarar que no fue, de lejos, el primero en presentarse, sino que simplemente fue el primero en decirlo: "Fui un bocazas. Yo había largado y no tenía que haber largado, me tiraron de las orejas amistosamente", ha revelado.

El Benidorm Fest podría marcar un antes y un después en su carrera, pues tras más de dos décadas dedicado a la música, el propio Rayden ha afirmado que hay mucha gente que ha empezado a conocerle tras presentar su candidatura: "Está pasando. Es una cosa que a mí me motiva, que después de 20 años haya como un pequeño boom. Ha empezado a llegar muchísima gente", confesaba.

El alto nivel de artistas españoles en el Benidorm Fest

El cantante ha admitido quea la hora de competir en el Benidorm Fest, con grupos muy consagrados como Varry Brava y Azúcar Moreno, la revelación de Tanxugueiras o la estelar Rigoberta Bandini, que se han posicionado entre las favoritas.

Eso sí, si una artista ha llamado la atención de Rayden entre los participantes del Benidorm Fest, esa ha sido Luna Ki. "Me flipa muchísimo rollo, voy a intentar pedir colaboración. Gracias al Benidorm he podido conocer su obra", ha confesado el cantante, que flipó cuando esta le dijo que era seguidora suya desde que tenía 15 años.

No te pierdas la entrevista completa a Rayden. ¡Dale al play y disfruta!