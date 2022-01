Natalia Lacunza: "Que te cojan en un programa como 'Operación Triunfo' demuestra que algo de suerte hay"

Otro domingo más, en yu Music de Europa FM traemos a los mejores artistas del panorama actual para pasar despedir el fin de semana como se merece: con la mejor música. Esta vez, Lorena Castell y Bnet han recibido a una de las futuras (y presentes) promesas de la música española: ¡Natalia Lacunza!

La cantante navarra viene a hablarnos de Todo Lamento, el nuevo single que acaba de estrenar y que formará parte del nuevo disco que está preparando. Este será su segundo álbum desde que la artista salió de la Academia de Operación Triunfo 2018, donde obtuvo la tercera plaza y se convirtió en una de las favoritas del público.

A pesar de que han pasado ya tres años desde su paso por el programa de televisión, la navarra nos ha confesado que aún no es muy consciente de todo lo que le ha ocurrido desde que fue seleccionada en el casting: "No me lo esperaba. Para mí esto es una paranoia. Soy muy consciente de lo que hay, pero no es algo que haya pasado progresivamente, ha sido de golpe", ha explicado la cantante, que asegura que está "trabajando un montón" por buscar un hueco en la industria.

Y es que, desde que llegó, Natalia Lacunza se ha encontrado con muchas palabras bonitas. "Es muy guay ver a un artista que tú sabes quién es y que, de repente, te diga que le mola lo que haces", explicaba la navarra, que hace unos días se sorprendió al ver que un deportista como Iker Casillas compartía su canción Nana triste en redes sociales. "Estuve por contestarle '¿todo bien?'. Esta persona ganó el Mundial y sabe quién soy, acaba de compartir mi canción", recordaba.

Todo sobre 'Todo Lamento'

La intérprete de Tarántula acaba de lanzar un nuevo tema, Todo Lamento, con un videoclip en el que muestra que es capaz de adoptar muchas personalidades: "Me gusta jugar a la performance y a adoptar diferentes mujeres en una solo. Refleja toda mi inestabilidad estética, este año me he cambiado el pelo muchas veces", bromeaba la cantante.

El tema, según ella misma ha recordado, es una "sátira de una ruptura que antes o después tenía que ocurrir" y así lo ha explicado: "Salir de una relación tóxica es una de las cosas más difíciles del mundo. Hablo desde la sátira porque habla de manera superficial y divertida sobre el proceso de decir chao a esto, que por lo que sea lo has alargado y que ya es insostenible. En la realidad es un proceso muy duro y de sentirte fatal, esto es una respuesta medio graciosa", confesaba la cantante.

El papel de la suerte en su carrera musical

Natalia Lacunza fue una de las elegidas entre las 16.000 personas que se apuntaron al casting de Operación Triunfo 2018 y ahora triunfa en el mundo musical. Si le preguntan por la importancia que ha tenido la suerte en su vida, ella lo tiene claro.

"Ha tenido un porcentaje muy alto, pero hay mucho trabajo detrás de todo lo que ha pasado en estos años. El hecho de que te cojan en un programa como Operación Triunfo demuestra que algo de suerte hay, pero a partir de ahí te expones a que pase lo que tenga que pasar: puede ir súper bien o súper mal y eso ya no depende tanto de la suerte", explicaba.

A pesar de su gran carrera musical y de los cientos de fans que tiene, lo cierto es que la propia Lacunza no ha hecho nada que no haya querido desde que salió de la Academia: "En todo momento me he guiado por mi instinto y por lo que a mí más me apetecía. Por eso las colaboraciones que he hecho –con muchos artistas poco mainstream– han sido del rollo 'oye, me encanta lo que haces, me gustaría que nos juntáramos e hiciéramos algo', más que planificar colaboraciones con gente con mucha relevancia", explicaba.

