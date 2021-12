Rizha y Traw cantan 'No molestar' en directo en 'yu Music'

En el programa de yu Music también hemos recibido a nuestra colaboradora Rizha , que acaba de lanzar su última colaboración con Traw , No molestar . Ambos nos cuentan cómo surgió este último trabajo y se han atrevido a cantarnos esta nueva canción en directo. ¡Y ha sido espectacular!

En el programa de yu Music de este domingo también hablamos con nuestra colaboradora Rizha, que acaba de lanzar una colaboración que apunta a petarlo muchísimo con Traw. Este nuevo tema, No molestar, es la primera canción que ambos artistas lanzan juntos y, aunque apenas lleva unas horas en el aire, ya está petándolo en la escena urbana.

Sin embargo, aunque es un temazo, lo cierto es que la colaboración entre ambos surgió de una manera muy 'random'. Así lo ha contado Rizha: "Me salió un tema suyo en YouTube en recomendados y como era un meme, pensé que era muy buena idea hacer una canción con eso. Me vi el videoclip y los lyrics eran el meme. Me tiré un rato buscando su Instagram, lo encontré y le escribí un emoji".

Por su parte, Traw ha desvelado que, aunque seguía a Rizha de antes, aquello le resultó muy raro: "No entendía qué estaba pasando, nunca habíamos interaccionado", ha explicado.

El videoclip del tema que acaban de lanzar también ha sido grabado por ellos mismos. Y es que a Rizha le encanta lo de juguetear con las cámaras e hizo uso de una antigua para poder grabar todas las escenas: "Él se vino de Valencia y nos fuimos a grabar por ahí. Lo que molaba y tenía luces, lo grabábamos", ha desvelado.

La canción tiene mucho que ver con el sentirse fuera de lugar, como si molestaras siempre, aunque otra de las temáticas importantes es la parte de entrar en un bucle: "Nos referimos a cuando acabas un trabajo y tienes otro que hacer. Nunca tienes la mente tranquila", explicaba Traw.

Rizha y Traw no han querido irse de su entrevista en yu Music sin dejarnos escuchar este nuevo tema. ¡Dale al play y no te pierdas la genial actuación!