La noche más loca de Abraham Mateo: "Acabamos de madrugada viendo las estrellas en la playa"

Como todos los domingos, yu Music vuelve a Europa FM de la mano de Lorena Castell y Bnet para traernos lo mejor de la música urbana. Hoy hablamos con Abraham Mateo, que presenta su nuevo single, Vamos que nos vamos, una colaboración con Omar Montes y L-Gante que lo está petando muchísimo en los últimos días.

Y es que, aunque la canción llevaba escrita desde 2018, lo cierto es que el andaluz no se ha atrevido a lanzar este sencillo hasta ahora: "L-Gante estaba por España, nos escribimos, vino a mi casa, le puse la canción y le encantó. Omar es como mi hermano, no es la primera vez que colaboramos juntos. Surgió la idea de hacerla juntos", explicaba el cantante.

Sin embargo, sus compañeros de colaboración no fueron los primeros nombres que sonaron para el tema: nos ha revelado que también barajó trabajar con Sofía Reyes. "Esta canción ha salido en el momento que tenía que salir, con la colaboración que tenía que salir. Con Sofía estoy preparando otras cosas", detallaba, recordando que aún queda mucha música por sacar en los próximos meses.

Todo sobre el videoclip de 'Vamos que nos vamos'

Abraham, que nos ha deleitado en directo con unos pasos de baile de su nueva canción, ha revelado por qué el videoclip de la canción fue grabado en blanco y negro: "Me apetecía, me lo pedía el cuerpo, va con el rollo de la canción".

Además, aunque no lo parezca, el videoclip fue grabado en dos ubicaciones completamente diferentes, según ha explicado el propio Mateo, algo que se puede deducir por la ropa que llevaban los intérpretes: "En Madrid hacía un frío de locos y en Argentina es pleno verano", ha recordado el gaditano, pues la parte de L-Gante se grabó en Argentina –el país originario del rapero–.

El Abraham Mateo más fiestero

Lejos de su estilo habitual, Abraham Mateo nos ha explicado que este es "un tema de party": "Yo no suelo tener temas de este estilo. Es el primero que he sacado de sencillos y me apetecía, me pedía el cuerpo mostrar ese lado más agresivo de mí, músicalmente, en la pista, en la letra... A la gente le está gustando mucho, estoy muy contento", ha asegurado.

Y es que al español también le gusta disfrutar de la fiesta, siempre con "buena música y buenos amigos", y nos ha revelado cuál fue su noche más loca con los chavales de CNCO: "Me llevo muy bien con ellos y tuvimos una fiesta en Puerto Rico en una discoteca de allí, que estaba en el mismo hotel donde nos hospedábamos. Estaba Jhay Cortez, había muchísimos artistas... Acabamos de madrugada en la arena de la playa viendo las estrellas".

Nueva música muy pronto

En los próximos meses, el cantante espera deleitarnos con un montón de temas, de los cuales muchos ya tienen preparados: "Desde que ha empezado el año no he parado de componer. No sé qué me pasa, estoy poseído y no paro de hacer canciones. Estoy todo el día en el estudio metido, que lo tengo en mi casa. Tengo cinco canciones ya aseguradas que van a salir lo antes posible".

Para finalizar su entrevista, Abraham Mateo también nos ha deleitado con un directo de su tema Vamos que nos vamos. ¡Y la verdad que suena estupendamente! Dale al play y no te pierdas la entrevista completa.