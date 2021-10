Hens y Delgao cantan 'Dos Días al Mes' en 'yu Music'

Aunque no lo parece, Lorena Castell ya ha definido en yu Music a Hens como el nuevo "Cristiano Ronaldo de la música". Y es que este artista segoviano viene pisando fuerte con unos temazos que lo están llevando a lo más alto de las listas de éxitos de nuestro país.

La nueva promesa del indie urbano viene para quedarse y así lo demuestra la gran aceptación que está teniendo su nueva gira, Hensito Tour, que le llevará por toda España en busca de los mejores restaurantes y, si eso, algún que otro bolo.

Aún así, Hens aún no ha asimilado lo rápido que está pasando todo con su salto a la fama. De hecho, pensar en tocar en Las Ventas de Madrid es algo que aún le marea: "No asimilo lo que me ha pasado, es todo muy loco. Si lo pienso, me pongo hasta nervioso".

La aceptación del indie urbano

Junto a Delgao, ambos forman un dúo musical muy especial. No solo son compañeros de piso en Madrid, sino que han sido muchos años vecinos en Segovia (y eso que ni lo sabían) y, ahora, también comparten el escenario.

Ambos han apostado por la mezcla de música urbana y pop junto con su grupo Go Roneo, donde tocan juntos. "Go Roneo era un grupo de amigos que nos juntábamos a hacer música y ahora sigue siendo lo mismo. Somos los más rappers del indie y los más indie del rap", explican.

La aceptación de esta fusión de géneros también ha sido una de las dificultades a las que se han enfrentado. Porque, aunque Hens lo esté petando absolutamente con temazos como Batmóvil, Me Encanta(s) o %, lo cierto es que dentro del mundo del rap no todo el mundo se ha mostrado tan abierto.

"Entre el mundo de los rappers costó bastante la aceptación. Sin embargo, en el mundo del indie es mucho más fácil, nos han aceptado súper bien, el rap es más cerrado", detallaba el artista segoviano.

Su colaboración más especial con Despistaos

Quedar Pa Joder ha sido, sin duda alguna, una de sus colaboraciones más especiales. Junto con Despistaos, ambos han protagonizado este temazo que suena muy a 2010 y que surgió por pura casualidad. "Cuando escuché la canción ya terminada, pensé que sonaba mucho a ese tipo de música. Lo hablé con mi agente y conseguimos contactar con Despistaos, les gustó mucho el tema y lo grabaron conmigo", ha detallado sobre el origen de este single.

Sin embargo, la banda de Guadalajara no ha sido la única que se ha prestado a darle vida al disco de Hens. De hecho, otros artistas del mundo urbano como Walls o Recycled J también se han unido a colaborar con él en un álbum que va a seguir petándolo este 2021.

Hens y Delgao cantan Dos Días al Mes

Entre los temas de Hensito también se encuentra la colaboración con su buen amigo Delgao, un tema que se han animado a cantar en pleno directo en yu Music y que nos ha dejado absolutamente flipados. ¿Quieres ver la actuación? ¡Pues dale al play y no te pierdas el programa de este domingo!