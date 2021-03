Albany: "A la gente le da igual si una canción es machista, la siguen escuchando"

Albany ha visitado yu No te pierdas nada para hablar con Pantomima Full y Victoria Martín de música. La cantante, que hace unos días ha publicado nueva colaboración con C.Tangana y Lowlight, asegura que no le gusta poner etiquetas a su música. "Yo solo canto. No sé de música, no sé lo que hago".

De todas sus canciones, asegura que no puede elegir una favorita: "Estoy ya cansada de todas, pero me gustan por igual". Muchas de esas canciones que han visto ahora la luz llevan escritas más de tres años, por ello los sentimientos que describen se refieren a situaciones ya pasadas.

Para el proceso de composición, Albany relata que le gusta escribir las canciones en su móvil y después ir al estudio para ponerle música. De esta misma forma tan natural surgió la colaboración con C. Tangana. "No quedamos para colaborar, surgió de forma natural", igual que su interés por el rap.

La invitada ha explicado que fue su hermano el que introdujo el rap en su casa durante la adolescencia y que fue cuando empezó a interesarse por el género urbano hasta el punto de componer su primera canción de rap clásico a los 14 años. "Pero ahora mi hermano ya no rapea, es pintor... se dedica a otras cosas", ha explicado.

Hay muchas canciones del género trap, al que se dedica Albany, que son clasificadas como machistas. La invitada tiene claro que si se siguen escuchando es porque "a la gente le importa un bledo, lo siguen escuchando en las discotecas".

