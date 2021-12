Álvaro Wasabi y el regreso de 'CSI', 'Sexo en Nueva York', la nueva de 'Spiderman' y mucho más

Después del regreso de Friends, Física o Química, Los Protegidos... ¿Alguien se imaginaba la resurrección de CSI? ¡Pues aunque nadie lo haya soñado, esta fantasía se ha hecho realidad! "Vuelven algunos de los personajes originales pero con la visión de 2021", asegura Wasabi. "Todo el mundo conoce CSI pero no todos saben que William Peterson, que interpreta a Grison, vivió en España en 1974 y sabe Euskera", desvela. Se estrena el próximo 13 de diciembre.

Otro regreso es el de las chicas de Sexo en Nueva York, que después de una serie de seis temporadas y dos películas vuelven con la secuela And just like that de varios capítulos y que ya se ha estrenado en HBO Max. "Cuando empezaron tenían 30 y ahora 50", comenta Wasabi.

El estreno de Spiderman: No Way Home tiene a los fanáticos mordiéndose las uñas. "Tiene récord de preventa de entradas, va a ser la película que más va a recaudar del año, es el fenómeno del año, la película evento", dice Wasabi. Llega a los cines el próximo 16 de diciembre.

HBO Max se ha dejado una millonada para hacer un reencuentro como el de Friends pero con los inolvidables actores de Harry Potter. Harry, Ron y Hermione volverán a encontrarse en 2022 para recordar los mejores momentos de la saga y hacer las delicias de los fans. ¡El primer avance ya está disponible!

