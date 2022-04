Alba Dubai, tiktoker: "Muchas veces pienso que un vídeo va a gustar mucho y al final no, y luego otro me sale natural y de repente pum"

Alba Dubai en yu, No te pierdas nada // yu, No te pierdas nada

Algunos de sus vídeos en TikTok tienen más de 20 millones de reproducciones. Alba Dubai es una de las jóvenes españolas con más repercusión en la red social de los vídeos virales.

Acumula más de un millón de followers, usuarios que siguen atentos sus challenges, memes, storytimes... No dedica su cuenta a algo particular, todo lo contrario. Su contenido nace de su día a día y el nombre de usuario lo escogió después de vivir una experiencia personal. "Estuve viviendo en Dubái cinco años y como no había nadie que se llamase así...", cuenta la tiktoker.

Lo cierto es que uno de sus vídeos más virales es uno protagonizado por Chloe, su perrita, a la que ha querido traer al estudio. ¡Nunca habían dado una entrevista juntas! "Hay muchas veces que pienso que un vídeo va a gustar mucho y al final no, y luego otro me sale natural y de repente pum", explica.

Empezó hace relativamente poco y este año ha empezado a tener más visitas. "A finales de enero hice un vídeo de Mr Col, un caracol que tuve cuando era pequeña, y esa fue la explosión", recuerda la joven, que está tan acostumbrada a escucharse modificada que ahora le resulta extraña su voz normal. "Me oigo rara sin el autotune", dice.

"Yo con mis amigos hago freestyle", cuenta sobre eso de montar storytimes con rimas y barras. "En Getafe me encontré a un desconocido con unos altavoces y empezamos mi chico y yo a rapear", apunta.

