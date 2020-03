Bad Bunny se olvida de ti vendiendo palomitas en el cine en 'Pero Ya No'

Bad Bunny continúa publicando videoclips del extenso YHLQMDLG , su nuevo disco que lanzó por sorpresa el pasado 29 de diciembre . El vídeo de 'Pero Ya No', llega tan sólo dos días después de 'Si Veo A Tu Mamá' , y comparte con este y con los anteriores a su pequeño protagonista, el niño con el famoso pasamontañas con orejas.

Bad Bunny en el vídeo de 'Pero Ya No' / Rimas Entertainment

El 29 de febrero Bad Bunny lanzaba al mundo YHLQMDLG, su nuevo disco con 20 canciones que presentaba con el videoclip de 'La Difícil'; y que había adelantado con los de 'Vete' e 'Ignorantes', su colaboración con Sech.

Dos días después hacía lo propio con el vídeo de 'Si Veo A Tu Mamá' y otros dos días después le toca el turno a 'Pero Ya No'.

Bad Bunny, que ha revolucionado el mundo del reggaeton rompiendo con todos los tópicos asociados a este género, poco a poco se está ganando el reconocimiento hasta de los que se muestran reacios a este estilo musical.

Un cambio que también notamos en la línea estética de sus nuevos videoclips. Si hasta ahora la mayoría de videoclips de género urbano se basaban en alardear de dinero, coches y ropa cara y mujeres, (algunos anteriores del puertorriqueño seguían esta tendencia); ahora no encontramos nada de eso.

Aliado con Stillz, Benito Martínez, que así es como se llama realmente el "conejo malo", dirige sus propios videoclips. A pesar de que las historias que se cuentan en 'Vete' e 'Ignorantes', 'La Difícil', 'Si Veo A Tu Mamá' y 'Pero Ya No' son muy diferentes, están unidas por el mismo protagonista; un niño con un pasamontañas blanco con unas orejas (incluido en el merchandising del artista).

En 'Pero Ya No', vemos el primer amor de nuestro pequeño protagonista, donde tiene una cita con su chica para ir al cine. Allí es donde encontramos a Bad Bunny, en esta ocasión vendiendo palomitas y revisando entradas.

YHLQMDLG es el segundo disco en solitario tras su debut X 100pre, publicado en Nochebuena de 2018; además de su disco junto a J Balvin, Oasis, que publicó el pasado mes de junio.

LETRA DE 'PERO YA NO' DE BAD BUNNY

Antes yo te quería, pero ya no

Tú me gustabas, pero ya no

Yo estaba pa' ti, pero ya no

Ey, pero ya no, ey, pero ya no

Antes yo te quería, pero ya no

Tú me gustabas, pero ya no

Yo estaba pa' ti, pero ya no

Ey, pero ya no, ey, pero ya no (Ey, ey, ey, ey)

Tu amiga ya no tiene brake, ey

Ya no quiero de tu amor fake, ey

Ya no estoy pa' ti, ya no estoy pa' ti

Tu amiga ya no tiene brake, ey

Ya no quiero de tu amor fake, ey

Ya no estoy pa' ti, ya no estoy pa' ti

Ahora en toa' las redes me sigues

Sorry, mami, no me hostigues

Pero como yo no se consigue

Tú fueras mi J.Lo, yo tu Álex Rodríguez

Pero, ahora me gusta otra sicaria que vive por Bayamón

A mí ya no me catchas, yo no soy un Pokémon

Tengo a otra que me brinca hasta que se joda el camón

No quiero que me llores, no vengas con el dramón, no

Que ya no estamos pa' los tiempos de la high, ey

Hace rato que te dije "bye"

Gracias por el apoyo, baby, gracias por los like'

Yo estoy con cinco cubanas y cuatro hookah de Moscow

Me compré una Hayabusa y no te vo' a dar una ride

En verdad, prefiero dárselo a tu mai'

Contigo no me enfango, no vo' a manchar las Off-White

Si no te gusta, sorry, esa es la que hay

Porque antes yo te quería, pero ya no

Tú me gustabas, pero ya no

Yo estaba pa' ti, pero ya no

Ey, pero ya no, ey, pero ya no