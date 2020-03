Bad Bunny nos lleva a la Nochevieja del 2000 en 'Si Veo A Tu Mamá'

El 29 de febrero Bad Bunny presentó su nuevo disco YHLQMDLG (acrónimo de 'yo hago lo que me de la gana'). Y tal como su nombre indica, el puertorriqueño lanzó este álbum compuesto de 20 canciones por sorpresa y un sábado, cuando el día habitual de los estrenos musicales son los viernes.

Este es el segundo disco en solitario tras su debut X 100pre, publicado en Nochebuena de 2018; además de su disco junto a J Balvin, Oasis, que publicó el pasado mes de junio y que presentó en nuestro país en Sónar Barcelona (aunque sin el colombiano).

'Vete' e 'Ignorantes', su colaboración con Sech, fueron las dos canciones previas que conocíamos de este nuevo disco; mientras presentó el álbum con el videoclip de 'La Difícil''La Difícil'. Tan sólo dos días después, Bad Bunny lanza nuevo vídeo para 'Si Veo A Tu Mamá'.

Este vídeo lo ha dirigido el propio Bad Bunny junto a Stillz, un fotógrafo conocido por los retratos con polaroid principalmente a estrellas del hip-hop y la música urbana.

En él vemos a un chico que está a punto de ahorcarse en mitad de una fiesta. A pesar de la terrible escena parece ser invisible para todo el mundo menos para un niño, que se le acerca y le pregunta qué le pasa. "¿Tú sabes lo que yo hago cuando estoy triste? Escucho Bad Bunny", le dice el pequeño con el famoso gorro de lana con orejas que acompaña toda la estética de este nuevo trabajo.

A partir de ahí vemos al cantante, caracterizado como " tu papá", tal como nos avisaba hace unas semanas a través de Instagram. Con barriga, bigote y mucho pelo, el puertorriqueño interpeta el tema como si estuviese en una Nochevieja familiar a punto de entrar en el año 2000.

LETRA 'SI VEO A TU MAMÁ', DE BAD BUNNY

[Intro]

Yeh, yeh

[Coro]

Todavía yo te quiero

Pero sé que e' un error

Porque ya tú no me quieres

Y sin ti me va mejor

Y si veo a tu mamá (Ey)

Yo le pregunto por ti

Pa' ver si ya tienes a alguien (¿Uh?)

Alguien que te haga feliz

[Verso 1]

Y aquí estoy arrebata'o

Pensando en to'a las vece' que te lo metí

Pensando en to'a las vece' que estuve pa' ti (Pa' ti, pa' ti, pa' ti)

No sé porqué diablo' me engaño (No)

Diciendo que te olvidé cuando te extraño

Solo comparto memes, ya yo no escribo nada (Damn)

Y no he borra'o tu foto, solo la puse privada

[Verso 2]

Maldito año nuevo y lo que me trajo, ey

Me botaron del trabajo por estar mirando pa' abajo

Pensando en ti siempre cabizbajo

Me veo gordito, nada que rebajo (Nah)

No sé porqué la vida me ultrajo (No)

Pensando coger un atajo

Conocí a alguien, pero no sé, nunca encajo (Ah)

Al meno' que sea' tú (Tú, tú, tú, tú)

Baby, te quiero aunque diga lo contrario

Llevo sei' mese' solitario, pero

[Puente]

Hoy salí con lo' muchacho' a beber (Jaja)

Y dije que de ti no iba hablar (No, no, no)

Son las 5, ya va amanecer (Ku-ku-ku-ku)

Si no prenden, la voy a llamar

Hoy salí con lo' muchacho' a beber (Jaja)

Y dije que de ti no iba hablar (No, no, no)

Son las 5, ya va amanecer (Ku-ku-ku-ku)

Si no prenden, la voy a llamar

[Coro]

Todavía yo te quiero (Yo te quiero)

Pero sé que e' un error (Se hace, no)

Porque ya tú no me quieres (No, no)

Y sin ti me va mejor (Juju)

Y si veo a tu mamá (Mami), ey

Yo le pregunto por ti (Okey)

Pa' ver si ya tienes a alguien

Alguien que te haga feliz