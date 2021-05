Clara Lago: "La 2T de 'El Vecino' es delirante. El nivel de porros que se han fumado para escribir esto es heavy"

La segunda temporada de El Vecino retoma la trama justo donde la dejaron. "Lola descubre que tiene poderes", cuenta Clara Lago, que asegura que se ha divertido mucho con el tema de los arneses para "volar" en la ficción. "Es más incómodo el tema del traje con la máscara, eso sí que es bastante coñazo, tiene tres capas. Primero te ponen como un condón de silicona, te tira el pelo... Es un quilombo bastante importante", reconoce.

Los ocho capítulos de El Vecino ya están disponibles en Netflix, pero la actriz desvela que fue un bajón cuando le dijeron que sería la última porque cuando la rodaron no lo sabían. ¿Le gustaría que en vez de publicar todos los episodios a la vez se dosificasen en temporadas? "Yo soy un poco yonki así que me gusta que esté todo", explica.

La actriz nos cuenta que su relación con Catalina Sopelana, con la que vino a yu para la promo de la primera temporada, ha evolucionado mucho. "A mí la comedia me da mucho respeto, no es un género en el que me sienta mega cómoda, pero Catalina Sopelana me retroalimentaba y quedaba muy bien. El personaje nos comió un poco y de repente éramos súper torpes", cuenta.

"La segunda temporada es delirante. El nivel de porros que se han fumado para escribir esto es heavy", dice la actriz, que asegura que las nuevas incorporaciones han dado mucho salseo a la trama. "Fran Perea hace de sí mismo y eso es muy valiente, está muy divertido, es autoparodia", cuenta.

"El cierre es de libre interpretación, hay cosas que se cierran y otras no, así que a ver", dice la actriz sobre la posibilidad de retomar por su cuenta y hacer una tercera temporada, o igual una película, un spin of... ¡Quién sabe!

Terminamos la entrevista con Lalo Tenorio, que se transforma en el vampiro del clickbait para sacarle a Clara Lago las declaraciones más morbosillas. "Mi ídolo es Penélope Cruz", asegura la actriz, que ha sorteado con mucha destreza las preguntas del vampiro.

Recuerda, yu No te pierdas nada de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.