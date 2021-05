'Riders': repartos legales e ilegales con Catalina Sopelana, Ismael Abadal y Germán Alcarazu

Catalina Sopelana, Ismael Abadal y Germán Alcarazu // yu No te pierdas nada

"Me da corte verme", dice Alberto Casado sobre su cameo en Riders, la nueva serie de Playz de la que de momento se han emitido los dos primeros episodios. Catalina Sopelana, Ismael Abadal y Germán Alcarazu dan vida a tres jóvenes que tienen que buscarse la vida repartiendo comida.

"Axel es el novato de la comida a domicilio, se ve forzado a currar allí y de repente se mete en la casa de unos narcotraficantes en la que le obligan a pasar otro tipo de mercancía", asegura Ismael Abadal sobre su personaje, que es el más ingenuo de todos.

Catalina Sopelana es Clau, la activista del grupo. Lleva tiempo trabajando de repartidora y la muerte de uno de sus compañeros, con el que tenía una relación especial, le pasa factura, por eso es la que siempre está reclamando sus derechos como trabajadora.

Germán Alcarazu es Luk, "un rider que cuida mucho a la clientela cuando le interesa y por eso tienen tanta buena puntuación, cada puerta que se abre es un mundo diferente", asegura el intérprete. "Mi personaje está encantado porque es el primer curro que tiene y es la primera vez que se ve con pasta", añade.

"Me dolía el culo de tanto montar en bici, arriba y abajo, cuestas... Empaticé mucho con los riders de verdad", asegura Abadal, que reconoce que hasta que no se leyó el guion entero no dijo "wow".

¿Han empatizado con los repartidores a raíz de esta experiencia? "Intenté no pedir y cuando pedía agachaba mucho la cabeza", dice Sopelana.

Puedes ver a Catalina Sopelana, Ismael Abadal y Germán Alcarazu en el minuto 33:

