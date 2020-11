Dani Mateo: "Cuando echo de menos 'yu' voy al banco, miro la nómina y se me pasa"

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Dani Mateo en 'yu' / yu, no te pierdas nada

Parecía que Ventura iba a hacer su sección, pero Dani Mateo ha irrumpido en plató... ¡¡72 horas tarde!! Lo llamamos el martes para que soplase las velas con nosotros y nos hizo la 13/14, pero... ¡Mejor tarde que nunca!

"Cambio de sitio pero no cambio de estilo", nos cuenta sobre su nueva etapa en la televisión. "Al principio en Zapeando entré fatal, pensé que necesitaban mis ideas y empecé a improvisar, lo que hacía aquí, y al final les ha gustado", confiesa. ¡Ha llegado viento fresco a la sobremesa de laSexta!

¿Qué es lo que más echa de menos de presentar el yu?, ¿tiene nostalgia? "Ahora no tengo que venir al centro en coche y me pierdo la retención", dice con mucha pena... ¡Pero es una fachada! "Cuando echo de menos 'yu' voy al banco, miro la nómina y se me pasa", confiesa. ¡¡Sinceridad ante todo!

¿Tiene Dani algún consejo para los Pantomimas como presentador veterano? "Lo estáis haciendo fenomenal", reconoce. "¿Pero lo escuchas?", pregunta Casado. "¡No!", dice contundente. Si es que... ¡No tienen remedio!

Lo cierto es que en Zapeando siempre ponen un vídeo de lo mejor de la semana en yu, pero... ¡¡Nunca salen los Pantomimas!! ¿¿En realidad son presentadores??

