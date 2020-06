Anna Simon abandona el plató de Zapeando tras enfrentarse a su mayor fobia

La zapeadora no pudo resistir las provocaciones de Dani Mateo , que se descalzó y enfrentó a Anna Simon con su mayor fobia. La reacción fue tal que llegó a levantarse de la silla.

Anna Simon abandona el plató de Zapeando en pleno directo tras enfrentarse a su mayor fobia: "De verdad que no puedo, adiós" / laSexta.com

Dani Mateo y el resto de colaboradores charlaban en Zapeando sobre las fobias de cada uno cuando el presentador ha querido molestar a Anna Simon "restregándole" su mayor fobia en delante de sus narices.

Anna Simon no ha podido evitar sentir repulsión cuando Dani Mateo se descalzó y puso los pies sobre la mesa para hacer fricción entre ellos. Este gesto y el ruido que hace el algodón de los calcetines es lo que Anna Simon no puede soportar, ya que le da tanta grima que no puede evitar 'escapar' cuando se enfrenta a esta situación.

"Hostia, no puedo con el ruido", exclamaba la colaboradora antes de levantarse. "Pero qué es esto, Sálvame", bromeaba Dani Mateo mientras Anna Simon salía fuera de cámaras. "De verdad que no puedo, adiós".