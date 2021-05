El día que Victoria Martín le robó 250 euros a un niño que estaba "drogado y con un politraumatismo"

Victoria Martín // yu No te pierdas nada

Victoria Martín empieza su sección del jueves en yu No te pierdas nada haciendo revisión de los resultados de las elecciones a la Asamblea de Madrid.

"No entiendo que se vote a un partido que no apoya que todos los madrileños tengamos bótox gratis. Si suben los alquileres vamos todos con la cara tiesa y no se nota que nuestra vida es una mierda", dice Victoria Martín, que recomienda a Ferreras que le haga algún retoquito para combatir tanta arruga.

Martín ha estado investigando también los orígenes del bidé, que en la antigüedad era era muy distinto a como lo conocemos hoy en día. "Nos dijeron que si estábamos en remojo no había embarazos ni sífilis", señala.

Para expiar sus pecados, Victoria Martín nos cuenta una de esas anécdotas de la infancia que cuesta olvidar.

"Mis padres tenían unos amigos que tenían un hijo que yo no soportaba. Un día este niño se dio una hostia tremenda y se rompió de todo, así que fuimos a verlo y el niño estaba como medio drogado y con un politraumatismo. Vi que tenía su hucha en la estantería de la habitación y le robé 250 euros y dos porros", desvela sin poder aguantar la risa. "Ese niño ahora es policía", sentencia, dándonos el "girito" final que tanto nos gusta en las buenas anécdotas.

