Lorena Castell explica por qué Martes 13 es señal de mala suerte

"Yo no soy supersticiosa, el otro día de hecho se me calló la sal y no pasó nada. La volví a meter en el bote", confiesa Lorena Castell, que parece que no es supersticiosa, pero tampoco escrupulosa.

El martes 13, el día de la mala suerte

La colaboradora ha querido hablarnos este martes 13 de abril de cuál es el origen de esta superstición. ¿De dónde viene?, ¿por qué es el martes 13 y no otra fecha del calendario? "Viene de la cena de los Apóstoles, en la cena eran 12 pero faltaba uno, Judas", cuenta Castell, que asegura que "menos mal que no se presentó".

Por otro lado, Castell nos cuenta que cae a martes porque "martes viene es del Dios Marte, la maldición". Además, Lorena aprovecha para recordar un dicho muy conocido: "en martes ni te cases ni te embarques".

Los gatos negros

Lorena Castell nos descubre que dependiendo de cómo sea tu encuentro con gato negro sucederá, según la superstición, una cosa u otra.

Si te cruzas un gato negro: mala suerte para todo el día

Si el gato negro va hacia ti: recibirás sabiduría

"Yo me encontrado muchos y no he recibido nada", bromea Lorena Castell, que en este caso no entiende "qué culpa tiene el pobre gato".

Sal derramada

Que se te caiga un bote de sal es también una superstición muy conocida. "La sal tiene que ver con las relaciones. Dicen que si se te cae la sal se pudren las relaciones duraderas. Lo de coger unos pellizquitos se hace para evitarlo, de lo contrario nos arriesgamos a sufrir decepciones y engaños", relata Lorena.

Pasar por debajo de una escalera

El origen de la creencia de que pasar por debajo de una escalera traía mala suerte es bastante antigua. "Dicen que como los verdugos tenían que subirse a una escalera para hacer los ahorcamientos, pues entonces claro, daba mala suerte cuando entraba la persona que iba a ser decapitada, pasaba por debajo de la escalera, camino a la muerte", relata la colaboradora, que nos cuenta que también se habla de que "Lucifer estaba agazapado en una escalera mientras crucificaban a Jesucristo, pero eso no se lo cree nadie".

Levantarse "con el pie izquierdo"

Se dice que cuando alguien ha tenido un mal día se levantó "con el pie izquierdo", algo que hemos asociado a los malos momentos. "Bruno Mars empieza con el pie izquierdo siempre a bailar, y antes los que eran zurdos se decía que eran hijos de Satán, en la escuela te adiestraban para que escribieses con la derecha", cuenta Lorena Castell, que ha relacionado este concepto con una maldición.

Supersticiones buenas: las pestañas

Lorena Castell termina su sección hablando de una superstición buena muy conocida: pedir un deseo cuando se te cae una pestaña. "Cuando se te caía una pestaña había que cogerla para que no se la llevase el Diablo", cuenta Lorena, que dice que también funciona "ponérsela en la punta de la nariz y soplar".

