El drama del dormitorio de Lorena Castell: "Tengo una amigo que dice que es entre miseria y lujo"

El dormitorio de Lorena Castell , estaba incompleto, hasta que llegó este martes a yu, No te pierdas nada. Sin saber muy bien cómo, nuestra colaboradora random acabó contando el drama de su dormitorio, que no termina de ser el santuario del amor. La buena noticia es que sus compañeros le han encontrado solución y quizás ahora cambie su suerte.

Lorena Castell ha estado mala este fin de semana y sabe qué le pasa. Ha llegado una teoría que le ha contado a Ana Morgade y a Capo013: "Cuando yo descanso me encuentro peor".

Estuvo todo el fin de semana sin hacer nada, desde el sábado que fue por la mañana al teatro, y ha estado malísima.

"Yo tengo una teoría, cuando tú te relajas, el cuerpo dice: 'Se ha relajado, a por ella!'. Y me ha atacado", ha dicho Lorena Castell con sudores en los tobillos.

Estar en casa, por mucho que hubiese querido salir, le ha hecho preparar la sección mejor que nunca. Se aburrió mucho y, después de ver que no le convencían las propuestas de un artículo publicado titulado Cinco cosas que hacer cuando estás aburrido, se puso a navegar por Internet.

Las propuestas, a todo esto, eran leer, escuchar música, hace pasatiempos, hace ejercicio y escribir un diario. No lo ha hecho porque si escribiese todo lo que se le pasa por la cabeza, "tendría una lesión de muñeca como los tenistas", dice Morgade.

"Yo tiré cinco diarios a la basura de cuando era muy pequeña. No sé por qué los tiré. Luego dije, qué tonta... Aunque me parece más interesante lo que hice a partir de los 23 pero eso no lo escribí", ha contado sobre esas primeras páginas en las que empezó a escribir eso (que aún escribiría) de "pasa de mí".

La casa entre miseria y lujo de Lorena Castell

Su sección de hoy ha dado también para otra revelación personal. Lorena Castell nos ha contado la verdad sobre su casa, a la que se mudó hace más de un año.

"El otro día vino un amigo y me dijo que tenía una casa entre miseria y lujo", ha dicho para luego contar el drama (ya resuelto) de su habitación.

"Me mudé hace un año y medio y en mi habitación tengo un cable pelado con una bombilla", ha confesado la colaboradora yuser. "Se supone que es el santuario pero en ese dormitorio no se santigua nada".

Después del programa de hoy, puede que se la cosa cambie: yu le ha regalado un lámpara para su techo de tres metros. ¡Perfecto!