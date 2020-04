¿Se echan de menos Alberto y Rober de Pantomima Full?, ¿por qué no salen a aplaudir?

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

¿Se echan de menos los Pantomima Full? "Claramente necesitábamos un descanso", reconocen. ¿Y han hecho muchas videollamadas este mes de confinamiento? "De trabajo o con más amigos, entre nosotros no, separados también está bien". Ok, ok, vemos que están a gustito cada uno en su casa... ¿Y durante el tiempo libre, están aprovechando para escribir cositas nuevas?, ¿qué tal han funcionado sus vídeos sobre el confinamiento? "Lo vamos haciendo todo sobre la marcha, de hecho si tenéis alguna idea, decídnoslo".

¿Y qué hacen cuando no trabajan?, ¿aplauden?, ¿vigilan a sus vecinos? "En mi calle no aplaude nadie, es la calle ingrata", dice Alberto, que tiene un pelín de agorafobia. "En la mía se monta un jolgorio que flipas", dice Bodegas.

¿Cuándo fue la última vez que alguien les tocó?, ¿cuántas llamadas hacen al día? Pablo Ibarburu somete a los chicos de Pantomima Full a su clásico 'Quién Está Peor'.

