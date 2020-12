Edurne: "Cuando rodé con Carlos Marco ya estaba embarazada y nadie lo sabía"

Edurne está aprovechando el 2020: nuevo álbum y a punto de ser mamá. "No tengo queja de este 2020", confiesa la cantante, que "tenía previsto sacar el disco en abril", pero tuvo que retrasar el lanzamiento por la pandemia y Catarsis salió en junio.

Una de las canciones de este álbum es 'Como tú', que ahora ha versionado con Efecto Pasillo. "Les dije que ellos incorporaran su rollo", explica la artista, que está muy contenta con el resultado de esta colaboración y considera que "es un lujo" haber trabajado con la banda.

Otra de las últimas colaboraciones de Edurne es 'Prefiero olvidarte', con MANTRA, la banda de Carlos Marco. Los artistas nos explican algunos secretos del videoclip, grabado en Formentera cuando la artista sabía que estaba embarazada pero todavía no lo había dicho a nadie: "Cuando rodé con Carlos Marco ya estaba embarazada y nadie lo sabía".

Y es que la cantante anunció que esperaba su primer hijo con una fotografía en las redes sociales. "Tampoco quería que fuera la típica foto, sino que fuera simbólico", dice Edurne y explica que la imagen "describe muy bien cómo va a ser nuestra vida a partir de ahora".

A Edurne le esperan unas Navidades diferentes y que, aunque le gusta pasarlas con su familia, este año estará solo con su marido y ya piensan cómo serán las próximas, cuando ya tengan a su bebé. Asimismo, para alegrar estos días, la artista ha presentado una canción muy navideña: 'Siempre es Navidad junto a ti'.

Edurne no ha dudado además en enfrentarse en 'Adivina la canción' a una de nuestras colaboradoras más competitivas: Sandra Delaporte.

Nuestra invitada ha empezado por todo lo alto, adivinando a La Oreja de Van Gogh. Y es que Xabi San Martín, uno de los miembros de la banda, es el compositor de los grandes éxitos del grupo, pero también ha trabajado con Edurne.

¡Menudo juego! La artista ha adivinado 'Corazón sin vida' de Aitana y Sebastián Yatra, una de las canciones más escuchadas de este 2020, pero también ha reconocido 'These Boots are Made for Walking' y es que dice que es muy competitiva... ¿Dejará que Sandra Delaporte adivine alguna? Parecía que 'Se iluminaba' de Ana Mena podía darle un punto a nuestra colaboradora, ¡pero no! Finalmente, Edurne ha sido la ganadora de 'Adivina la canción'.

La artista se despide de 'yu Music' con una actuación muy especial, cantando en acústico su single 'Como tú'. ¡No te lo pierdas!

