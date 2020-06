Torrijas, chucherías en los camerinos y 'Catarsis': Edurne presenta nuevo disco

¿Y por qué quiso llamar así a su álbum, 'Catarsis'? "Es una palabra que refleja lo que he sentido haciendo este disco. Una liberación de los malos rollos. Por primera vez estoy involucrada en un proyecto tan bonito", nos cuenta.

¿Ha aprovechado los días en casa para hacer bizcochos? "Lo de la cocina es una cosa que se me resiste, pero como ha pillado la Semana Santa en el medio, hice torrijas con mi madre por FaceTime. De aspecto muy mal, pero de sabor estaban muy ricas y me sentí muy orgullosa", explica. ¡Que nos pase la receta!

"Me gusta hacer temas con los que la gente se sienta identificada. Ese es el poder de la música", nos explica la cantante, que tiene baladas muy potentes en este nuevo disco. "Me he basado en historias de gente cercana, amigos... Siempre que se termina un relación parece que acaban mal las cosas, pero no siempre es así".

Aníbal Gómez pregunta a la cantante unas curiosidades para poder conocerla mejor. ¿Come algo especial antes de los conciertos?, ¿haría un dueto con Bruno Mars?, ¿y con Beyoncé?, ¿con Mecano? "Me encanta 'Naturaleza Muerta' de Mecano, de hecho la canté en un gira, me parece preciosa".

"Siempre pido chucherías en el camerino de los conciertos", confiesa. "Lo de la subida de azúcar es una excusa, me encantan".

Cerramos la charla con un duelo de karaoke entre Angy Fernández y Edurne... ¿Quién ganará? "Me estoy dando cuenta de que igual necesito gafas, porque no veo nada de la pantalla", dice Edurne, a la que le vamos a pedir cita para el oculista...

¡Llega el momento de jugar a Adivina la Canción con Edurne y Angy Fernández! El mito de Factor X y la ex concursante de Operación Triunfo se la juegan en el reto de cultura musical más loco de la radio.

"'Having a Good Time' de Queen ha sido el tema de la cuarentena", dice Edurne. "La mía es la de La Difícil de Bad Bunny", dice Angy. "Yo no era nada de reggaeton, huía de él, y ahora es más llevadero y oye... Bien", confiesa Edurne. ¡A ver ese oído cómo lo tienen!

"Tik Tok te da la oportunidad de reírte de ti mismo, hacer cosas divertidas, y eso me parece genial", cuenta Edurne, que hizo su propia versión de 'Blanco' de J Balvin cambiándole la letra.

"Hacer un musical es muy duro. Yo fui Sandy en Grease, y te puedo decir que ha sido una de las mejores experiencias, una de las más mágicas... De las mayores escuelas, porque te pasa de todo. Me he caído tres o cuatro veces, se me rompió la falda, se me veían las bragas... Fue horrible, además en medio de una discusión con Danny Suco. Tenía la falda en la mano".

Nos despedimos con Edurne cantando 'Tal Vez' en acústico y directo para todos los yusers. ¡Bravo!

