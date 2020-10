Maka, Roi Méndez, Arkano, Ventura y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (09/10/2020)

¡Viernes con Pantomima Full en yu! Rober Bodegas y Alberto Casado vienen cansaditos porque han madrugado mucho, pero que no decaiga la actitud. Hoy vendrán iLeoVlogs, Arkano rapeará un poquito, Roi Méndez saldrá a la calle cantar y recibimos al músico ' Maka' , que nos presenta nuevo disco. ¡Dale!

Maka en 'yu' / yu, no te pierdas nada

Rober Bodegas y Alberto Casado nos cuentan qué pasó el día que C. Tangana les pidió una foto. Sí, sí... Ese momento en el que parecía que lo iban a pegar ellos... pero al final el chico del año fue Puchito. ¡Flipa!

iLeoVlogs nos trae hoy un reportaje de calle en el que sale a preguntar qué prefiere la gente: ¿comprar online o comprar en tienda?

👉 Puedes ver a iLeoVlogs en el minuto 21:

¡Recibimos a Maka! El cantante nos presenta su nuevo disco, del que ha ido sacando por singles durante todo el 2020. 'Siempre que amanece' es su último lanzamiento junto a Morad y Dellafuente. "Creo que mi mejor disco todavía no ha salido", reconoce. ¿Y tiene algún tema del que se arrepienta?, ¿o ya no le guste tanto? "Es verdad que a veces le coges asco hasta a tus propios temas".

"Que dios me perdone pero le tengo asco a 'Cositas del amor', se acaba de enterar ahora el productor, que me perdone", nos cuenta. "Le he cogido manía". ¡Sinceridad ante todo!

Los Pantomimos preguntan al cantante si se ralla mucho con las reproducciones y las visualizaciones de YouTube. "Te crea incertidumbre y te agobia, pero llega un momento en el que no puedo más". El reggaetonero asegura que le encanta jugar a la Nintendo, mucho más que a la Play. "A los 18 dejé el fifa, mi enfermedad es Jordan, soy más de NBA".

Antes de recibir a Ventura y que todo se desmadre, el cantante nos deleita con una versión acústica de uno de sus últimos temas. ¡Ole, qué arte!

Para terminar, Ventura trae un juego de 'frases célebres' y Maka tendrá que adivinar quién ha dicho tales perlitas.

👉 Puedes ver a Maka en el minuto 33:

La última vez que Arkano se pasó por aquí tuvo una cita en directo con una chica que había encontrado por Tinder... ¿Seguirán en contacto? "Seguimos hablando pero no hemos quedado", explica. "Vamos a paso lento pero firme". "Ahora a mi me surge la duda de si puedo seguir usando Tinder". Tendrá que negociarlo...

Hoy el rapero nos trae un juego "de verdad" que asegura que se ha currado mucho. El cantante trae una pecera con nombres de personajes, que irá sacando uno por uno, para hacer un freestye describiéndolos... ¡Y los pantomima tendrán que adivinarlo! ¿Quiénes serán?

👉 Puedes ver a Arkano en el minuto 56:

¡Aplauso para Roi Méndez! El cantante viene recién operado de un ojo y claro... ¡Le cuesta! "Me operaron ayer, veo en 4k. Vine andando porque quería usar el ojo", cuenta. "Me levanté como un niño en la mañana de Reyes, tenía como 6 dioptrías", reconoce. ¡Menos mal que ya está casi recuperado!

El cantante cumplió 27 añitos hace muy poco y también ha tenido "movida" en Twitter tras escribir que "nunca colaboraría con un artista indie". Al final todo era una pantomima (mucha mejor dicho) y lo cierto es que Roi Méndez acaba de sacar un tema con Veintiuno... ¡Un grupo indie!

"Hicimos un tema juntos que llama 'Yo nunca' y me parecía un buen cebo poner esa frase", explica Roi Méndez. Pero cuido porque la gente se enfadó... ¡Y no era de coña! "Zahara se metió, por ejemplo, y Miss Caffeina también". "Pero algunos ya lo sabían", nos cuenta.

"El tema lo escribimos en cuarentena, me pidió que le pasase una lista con 'yo nuncas", dice Roi Méndez. Menudas perritas debe haber en esa lista...

👉 Puedes ver a Roi Méndez en 1:04:

Para terminar su sección, Roi Méndez sale a la calle para cantarle a la gente... ¡Quieran o no! Harry Styles, Mike Núñez...

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.