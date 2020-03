Las Hormigas intentan superar el 'Godzilla challenge' de Eminen: raperar más de 200 palabras en 30 segundos

Les ponemos a Las Hormigas el Godzilla Challenge, el reto para raperar como Eminem... ¡Nivel profesional! ¿Conseguirán rapear más de 200 palabras en 30 segundos? "Eminem es muy crack en inglés, pero en español....".

También hablamos del joven youtuber que llenó de bolitas de gel su baño y ha atascado todas las tuberías de su pueblo... ¡Una locura! Con las Hormigas no se sabe cómo, pero siempre terminan hablando de cacas... ¿Y lo de que ahora se podrá aprobar bachiller aunque tengas una asignatura suspensa? "Los médicos viven como si supieran de lo que hablan, ellos tampoco se acuerdan de lo que han estudiado en la facultad".

Damián sigue empeñado el demostrar que el terraplanismo es una tontería, pero su amigo terraplanista no deja de darle argumentos y teorías, como que no se puede dar la vuelta al mundo en un avión de norte a sur. Nosotros no somos pilotos, pero como nos gusta opinar de todo... Pues lo comentamos. ¡Por qué no!

